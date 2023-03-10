北市信義區舊公寓清晨火警 救出2童、發現1男焦屍

北市信義區舊公寓大樓清晨火警。（記者邱俊福翻攝）

2023/03/10 08:17

〔記者邱俊福／台北報導〕北市信義區一棟舊公寓的五樓與頂樓加蓋，今天清晨傳出火警，冒出大量濃煙，火舌還竄出窗外，消防局據報調派大量人車前往灌救，現場在後陽台救出一對小姊弟，都意識清楚，無大礙，但5樓頂家門口發現1名男性焦屍，目前火勢撲滅，起火原因正由消防局火場調查人員勘查中，也進一步確認男焦屍是否為父親。

消防局是在今天清晨6時許，獲報信義區和平東路三段391巷一棟五樓的舊公寓發生火災，立即調派各式消防車、救護車25輛、人員60多名。

趕往灌救，消防人員抵達時，發現五樓窗戶竄出火舌，已延燒到其頂樓加蓋，都冒出大量濃煙，呈現全面燃燒狀況，馬上佈水線滅火，同時疏散住戶13人。

消防人員現場於五樓後側陽台救出2人，包括男童6歲，意識清醒，無明顯外傷，生命徵象正常；女童11歲，腳擦傷，意識清醒，生命徵象正常；另於5樓頂家門口發現1具男性焦屍，疑似為小孩的父親。

整個火勢在7時撲滅，燒損裝潢家具及雜物，燃燒面積約40平方公尺。據悉，五樓跟其頂加蓋間有樓梯互通，為同一戶，該五樓住戶為林姓一家四口，母親出國，現父親與2小孩同住，目前警消人員正深入了解起火原因。

北市信義區舊公寓大樓清晨火警，消防人員灌救中。（記者邱俊福翻攝）

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