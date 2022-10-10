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    首頁　>　臺北市

    「我可以做很多下！」 蔣萬安國慶升旗教深蹲

    國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）與國民黨議員參選人柳采葳現場示範深蹲。（記者蔡思培攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）與國民黨議員參選人柳采葳現場示範深蹲。（記者蔡思培攝）

    2022/10/10 10:36

    〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安日前出席論壇針對氣候變遷發言，拋出「深蹲20下換免費搭乘公車」，引來各界質疑。蔣萬安今天解釋，當時只是分享國外案例，卻被扭曲成政見。但蔣也說，很高興大家因為他舉的例子掀起深蹲風潮，他今天也親自示範正確深蹲。

    蔣萬安今早連趕兩場國慶升旗，8點就在國民黨中央黨部前廣場出席國民黨慶祝中華民國111年國慶日升旗典禮，隨後又到興安華城社區參加「慶祝國慶」升旗典禮。蔣受訪也被問起最近的深蹲換乘爭議，蔣還原當時狀況，他是在論壇舉國外全民參與節能減碳實際案例分享，讓大家看看羅馬尼亞第二大城市如何兼顧鼓勵運動、節能減碳宣傳，沒想到論壇上分享的國外案例被扭曲成政見，真的哭笑不得。

    蔣萬安表示，熱愛運動健身的朋友都知道，深蹲是可訓練全身肌肉、強化核心，能強健體魄的好運動，前提是做得標準、安全，他也很高興看到大家因為他舉的例子掀起深蹲風潮，都在Google怎麼深蹲。

    民進黨台北市長參選人陳時中昨他深蹲分兩次，一次可以做30下，無黨籍台北市長參選人黃珊珊一天可深蹲60下，媒體也詢問蔣萬安可深蹲幾下。蔣表示，「我可以做很多下」，並強調平常都有健身運動習慣，前提是做得標準、安全，深蹲對肌力、長者減少肌少症都有非常大幫助，蔣也希望熱愛運動朋友了解深蹲好處，專業教練、運動習慣朋友也可上傳深蹲影片並TAG他，告訴他最正確的姿勢與深蹲的好處。

    蔣萬安今天也與國民黨議員參選人柳采葳現場示範深蹲，並分享深蹲訣竅，一開始要與肩同寬，髖骨往後像坐下去的感覺 ，脊椎要維持平衡，膝蓋稍微往腳尖方向。蔣也說，更專業的教練可以再多宣傳，告訴大家哪裡要注意，避免受傷、並鍛鍊肌力。

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