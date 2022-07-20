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    柯文哲稱雙城論壇「各自表述」 王婉諭痛批：統戰話術

    時代力量立委王婉諭對台北市長柯文哲稱雙城論壇是「各自表述」相當不以為然。（資料照）

    時代力量立委王婉諭對台北市長柯文哲稱雙城論壇是「各自表述」相當不以為然。（資料照）

    2022/07/20 23:06

    相關新聞連結：
    龔正喊兩岸交流須有「共同政治基礎」 柯：雙城論壇是「各自表述」

    〔記者楊丞彧／台北報導〕中國上海市長龔正昨天（19日）在雙城論壇喊出兩岸交流須有「共同政治基礎」，我國陸委會回應。「絕不接受」。台北市長柯文哲今天（20日）受訪則說，雙城論壇就是「各自表述」，「在各有堅持下『各自表述』，講出對彼此不爽的地方」。對此，時代力量立委王婉諭不以為然，要柯文哲別再「一廂情願」，她痛批，「各自表述」就是統戰話術！

    王婉諭指出，中國才剛在世界衛生大會（WHA）上指稱，台灣與中國的問題是「內政問題」，要各國不要干涉「台灣問題」，完全突顯出中國所謂的「九二共識」，根本就是中共的統戰話術！

    王婉諭說，昨天她看到柯文哲在雙城論壇致詞時說，「交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好」，兩岸應該要互相理解、互相諒解。她直言，這些觀點根本是「不切實際」，中共天天派共機來台、不放棄武力犯台，根本沒在跟我們談「互相」，又何來「諒解」？

    王婉諭質疑，面對惡意滿滿、劣跡斑斑的國台辦，柯文哲卻一再強調兩岸之間要「各自表述」，講出各自不爽的地方再進行處理，卻完全忽略對方只想佔盡便宜，卻毫不尊重台灣民意及主權立場的事實。她嗆辣地說：「我就問柯市長上任後舉辦數次雙城論壇，這幾年說出的不滿，有哪些因為所謂的『交流』或『對話』而改善了？」

    王婉諭直指，不論如何釋出「善意」，中國在外交上仍對台灣百般打壓、阻撓疫苗採購、軍事威脅、任意禁止農產品進出口，種種事蹟早讓大家看清中國的態度。中國自始就不打算讓台灣生存，也沒有想要「理解」台灣的立場。面對中國這種惡鄰居，甚至是「敵國」，根本就不可能存在「共同的政治基礎」。

    王婉諭說，前陣子她前往瑞士與丹麥進行交流時，不斷告訴各國代表，她作為台灣人，堅決拒絕「九二共識，一中各表」的曖昧空間，反對中國自說自話。台灣會堅守民主、自由的價值，台灣與中國在本質上就是不同的國家，這樣的立場，也獲得各國的肯定與支持。

    王婉諭重申，烏克蘭與香港的經驗，已經讓全世界看見威權國家的蠻橫不講理。面對這樣的威脅，我們只能堅守立場，並且隨時做好準備。她呼籲柯文哲，「一廂情願的善意無法改變惡霸」，別再對中共政權存有不切實際的幻想，才能真正的看見問題，守護我們所擁有的自由與民主。

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