林智堅論文爭議 朱立倫：這不叫抄襲怎麼教孩子？

台北市議會國民黨團今天中午舉行餐敘，國民黨主席朱立倫（左5）、國民黨台北市長參選人蔣萬安（左6）、前台北市長郝龍斌（左7）都出席。（記者蔡思培攝）

2022/07/20 15:09

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲爭議，國民黨主席朱立倫今天表示，總統蔡英文當過教授，敢不敢公開站出來說林智堅沒有問題，他也認為論文已成最大笑話，「可以從頭抄襲到尾，這樣不叫抄襲那孩子們怎麼教？」

台北市議會國民黨團今天中午舉行餐敘，朱立倫、前台北市長郝龍斌、國民黨台北市長參選人蔣萬安都出席。朱立倫談起林智堅論文爭議表示，他與郝龍斌都是台大教授，「如果林智堅那個不是抄襲，不是台大關門哪，全中華民國會成為最大的笑話」。

朱立倫也說，蔡英文當過教授，是否敢公開站出來說林智堅沒有問題，「妳敢出來講這句話？」他認為這已經成為最大的笑話，「可以從頭抄襲到尾，這樣不叫抄襲那孩子們怎麼教？這些學校怎麼做？」朱表示，這是他與郝龍斌兩位教授無法置信的事情。

媒體也詢問，民進黨競選戰隊已經成形，外界認為國民黨北北基桃變成「躺平族」。朱立倫聽到笑問一旁蔣萬安，「我們有躺平嗎？謝國樑有躺平嗎？侯友宜有躺平嗎？」朱認為這些都是綠營「抄跑一族」無所不用其極，他們想不到名詞就說躺平族。

對於媒體詢問接下來是否維持親美立場，朱立倫強調，國民黨本來就是親美友日和中，親美不是親美國，而是親民主自由，這從來沒改變，日本是朋友則在馬英九時代就訂定，兩岸和平也一定堅定推動，不會偏頗任何一方。

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