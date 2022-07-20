為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    林智堅論文爭議 朱立倫：這不叫抄襲怎麼教孩子？

    台北市議會國民黨團今天中午舉行餐敘，國民黨主席朱立倫（左5）、國民黨台北市長參選人蔣萬安（左6）、前台北市長郝龍斌（左7）都出席。（記者蔡思培攝）

    台北市議會國民黨團今天中午舉行餐敘，國民黨主席朱立倫（左5）、國民黨台北市長參選人蔣萬安（左6）、前台北市長郝龍斌（左7）都出席。（記者蔡思培攝）

    2022/07/20 15:09

    〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲爭議，國民黨主席朱立倫今天表示，總統蔡英文當過教授，敢不敢公開站出來說林智堅沒有問題，他也認為論文已成最大笑話，「可以從頭抄襲到尾，這樣不叫抄襲那孩子們怎麼教？」

    台北市議會國民黨團今天中午舉行餐敘，朱立倫、前台北市長郝龍斌、國民黨台北市長參選人蔣萬安都出席。朱立倫談起林智堅論文爭議表示，他與郝龍斌都是台大教授，「如果林智堅那個不是抄襲，不是台大關門哪，全中華民國會成為最大的笑話」。

    朱立倫也說，蔡英文當過教授，是否敢公開站出來說林智堅沒有問題，「妳敢出來講這句話？」他認為這已經成為最大的笑話，「可以從頭抄襲到尾，這樣不叫抄襲那孩子們怎麼教？這些學校怎麼做？」朱表示，這是他與郝龍斌兩位教授無法置信的事情。

    媒體也詢問，民進黨競選戰隊已經成形，外界認為國民黨北北基桃變成「躺平族」。朱立倫聽到笑問一旁蔣萬安，「我們有躺平嗎？謝國樑有躺平嗎？侯友宜有躺平嗎？」朱認為這些都是綠營「抄跑一族」無所不用其極，他們想不到名詞就說躺平族。

    對於媒體詢問接下來是否維持親美立場，朱立倫強調，國民黨本來就是親美友日和中，親美不是親美國，而是親民主自由，這從來沒改變，日本是朋友則在馬英九時代就訂定，兩岸和平也一定堅定推動，不會偏頗任何一方。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林智堅：桃竹工業產值4.5兆、桃竹強強聯手成為台灣科技重鎮
    2022/07/20 13:34

    林智堅：桃竹工業產值4.5兆、桃竹強強聯手成為台灣科技重鎮
    林智堅：競選除鄭文燦擔任主委外，其餘仍在規劃中
    2022/07/20 12:44

    林智堅：競選除鄭文燦擔任主委外，其餘仍在規劃中
    「論文門」不施壓 林智堅：讓2大學學術倫理審查保持中立
    2022/07/20 12:38

    「論文門」不施壓 林智堅：讓2大學學術倫理審查保持中立
    反擊林智堅論文案 中華大學校董李妍慧按鈴申告朱立倫、柯文哲
    2022/07/20 11:26

    反擊林智堅論文案 中華大學校董李妍慧按鈴申告朱立倫、柯文哲
    賴香伶批「論文門」被轉移焦點 林智堅：抹黑、攻擊式選舉已過時
    2022/07/18 13:11

    賴香伶批「論文門」被轉移焦點 林智堅：抹黑、攻擊式選舉已過時

    股利債息雙收益策略
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播