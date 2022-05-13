中國疑似模擬攻擊我蘇澳基地軍艦 李棟樑慰訪168艦隊為官兵打氣

中國在塔克拉瑪干沙漠建造模擬港口大型艦船的攻擊訓練場地，經過比對後，最像的是蘇澳軍港。（USNINews推特、本報資料照、Google地圖，本報合成）

2022/05/13 09:36

〔記者羅添斌／台北報導〕美國海軍研究協會新聞（USNI News）11日報導，中國在塔克拉瑪干沙漠建造模擬港口大型艦船的攻擊訓練場地，疑似是要以長程飛彈攻擊美日等國停泊在港口內的大型船艦，不過，軍事專家丶新江軍艦前艦長呂禮詩在臉書發文研判認為，解放軍在新疆的新模擬，比對過橫須賀、佐世保、蘇比克灣，看來看去最像的是蘇澳軍港，這對海軍而言將是個嚴峻的挑戰。

呂禮詩表示，根據美國海軍學會新聞網（USNI News）11日公布訊息，指稱在解放軍於去年11月在塔克拉瑪干沙漠中的航空母艦模型附近，又發現了新目標。新模型於去年12月完成，位於航空母艦模型位西南 8 英里處；不但具有全尺寸的碼頭，更令人訝異的是目標已非過去的航空母艦而是驅逐艦，此一目標在今年 2 月進行類實戰驗證後迅速拆卸，現在已經不存在。

呂禮詩指出，解放軍055型飛彈驅逐艦搭載的鷹撃21攻船彈道飛彈，對近來取道於菲律賓佛得島水道的美軍航空母艦打擊群具有威懾，如果這次新疆沙漠中的驅逐艦模擬的是蘇澳軍港裡的紀德艦，對海軍而言還真是個嚴峻的挑戰。

中國遼寧艦編隊連日來在台灣東部海域演訓，同時也有共艦丶情報船在台灣西南海域出沒，也讓海軍戰備壓力益發吃重，軍友社理事長李棟樑昨日由海軍司令劉志斌上將等人陪同，登上位在蘇澳中正軍港內的蘇澳軍艦慰問海軍官兵，由168艦隊長簡士淵少將率官兵熱情歡迎。

李棟樑表示，海軍官兵為捍衛海疆，長時間在海上巡弋航行，堅守崗位，戮力戰備訓練，也因為有海軍默默的犧牲與奉獻，讓近期不斷在周邊海、空域擾台的共軍機艦不敢越界，正因爲有國軍官兵守護國人們的生命安全，才有今日中華民國的繁榮與穩定。

中國在漠中建造靶場，裡頭出現全尺寸比例碼頭設施和類似驅逐艦的標靶。（圖擷取自推特@USNINews）

軍事專家丶新江軍艦前艦長呂禮詩在臉書發文研判認為，解放軍在新疆的新模擬，比對過橫須賀、佐世保、蘇比克灣，看來看去最像的是蘇澳軍港，這對海軍而言將是個嚴峻的挑戰。（圖：取自呂禮詩FB）

軍友社理事長李棟樑（左5）昨日由海軍司令劉志斌上將（右5）等人陪同，登上位在蘇澳中正軍港內的蘇澳軍艦慰問海軍官兵，由168艦隊長簡士淵少將率官兵熱情歡迎。（記者羅添斌攝）

海軍舷號1803的紀德級軍艦-左營號軍艦。（資料照）

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