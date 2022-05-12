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    教育部︰本土學生確診破6.4萬人 國小生最多逾2.2萬人

    教育部今晚發布學生確診人數最新統計。（教育部提供）

    教育部今晚發布學生確診人數最新統計。（教育部提供）

    2022/05/12 19:54

    〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，教育部今晚發布最新統計，再增7538名本土學生確診，本土學生確診數達6萬4721人，其中國小生人數最多為2萬2397人、單日新增2503人，境外移入3人，學生確診總人數增至6萬5485人，全國22縣市有1909校全校停課或部分班級停課。

    教育部校安中心統計4月20日至今日下午5時30分我國學生確診人數，在總數6萬5485人之中，大專生有14153人（增加1583人），高中生有10250人（增加1282人），國中生有7069人（增加784人），國小生22408人（增加2504人），幼兒園學生11605人（增加1388人）。

    本土確診學生人數6萬4721人，包括大專校院13468人（增加1582人），高中10193人（增加1282人），國中7063人（增加783人），國小22397人（增加2503人），幼兒園11600人（增加1388人）。

    境外移入764名確診學生，其中685人是大專生（增加1人），高中生57人，國中生6人（增加1人），國小生11人（增加1人），幼兒園5人。

    另依各縣市教育局及各大專校院回報，截至今日下午3時止，教育部統計，全國22縣市共有1909校停課，包括369校全校停課、1540校部分班級停課。

    369校全校停課，包含幼兒園153所、國小125校、國中 35校、高級中等學校29校、大專校院27校。1540校部分班級停課，包含幼兒園459所、國小 626校、國中196校、高級中等學校 189校、大專校院70校。

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