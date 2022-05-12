批診所採檢PCR沒訂SOP就宣布 柯文哲轟中央：都是屁話

台北市長柯文哲今再轟中央，沒訂出SOP就宣布診所做PCR，導致品管出問題，重批「不能寫SOP的都是屁話」。（北市府提供）

2022/05/12 19:39

〔記者鄭名翔／台北報導〕中央日前宣布全台190家診所投入武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）PCR採檢，但有台北市議員發現，目前台北市規劃20家診所中僅7家運作；對此，台北市長柯文哲今表示，問題並非採檢，而是後續實驗室等流程有無準備，就有醫美診所也做PCR，卻不知要上傳法定傳染病系統，導致民眾遲未拿到報告，再轟中央沒訂出SOP就宣布，導致品管出問題，重批「不能寫SOP的都是屁話」。

柯文哲今前往聯合醫院忠孝院區視察視訊診療流程，會後受訪時對於中央開放多家診所進行PCR一事表示「很多事情不要自己發明」，稱醫師公會全國聯合會通知哪些診所要做PCR，但問題並非在於採檢，而是後續送到實驗室等相關流程才是問題。

柯文哲指出，有醫美診所做了60幾例PCR確診，但因不熟悉流程，竟未將資料上傳到法定傳染病系統，導致民眾等了兩三天還沒拿到報告。

柯文哲強調，做任何事情都須有SOP，批中央未訂出SOP就宣布，但400多家診所真正能做的卻不知有幾家，後端品管出問題，重申重點並非採檢，而是採檢後要有實驗室、資料上傳中央系統等，才是主要問題，再重批「不能寫SOP的都是屁話」。

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