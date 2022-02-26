228連假首日湧出遊、返鄉車潮 公總：省道有20處易壅塞路段

228連假首日有出遊、返鄉車潮，公路總局指出，省道有20處易壅塞路段。（資料照）

2022/02/26 09:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今天是228連假首日，交通部公路總局表示，預期將有返鄉及出遊車潮將湧現，省道有20處易壅塞路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

昨日假期前一天，省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台2線及台2乙線淡水路段、台64線板橋－中和路段、台65線土城銜接國3及泰山銜接國1路段、台66線平鎮－大溪路段；東部台2線蘇澳路段及台9線北埔－花蓮路段；南部台18線中埔路段、台86線關廟銜接國3路段、台88線鳳山－五甲路段。

公共運輸部分，昨日西部國道客運共計行駛7640班次，疏運13萬7211人，疏運人數較110年同期減少27.4%；東部國道客運路線共計行駛1496班次，疏運2萬6256人，疏運人數較110年同期減少3%。

公總預估今日有返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段在銜接國道的快速公路方面，包含台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3、台86線接國3關廟交流道、台18線接國3中埔交流道、宜蘭礁溪台9線往國5頭城交流道；主要省道幹道台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台61線鳳鼻－香山、竹南、中彰大橋改建路段；觀光景點周邊道路包含台2線東北角路段、台2線關渡－淡水路段、台3線及台7線大溪－慈湖路段，中部台3線苗栗大湖路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段，台1線水底寮－楓港路段、台9線麻里巴橋路段、台26線墾丁路段。

另外，依據交通部中央氣象局天氣概況週報，今日北部、基隆北海岸地區上午易有局部霧或低雲影響能見度，提醒用路人行經能見度不佳路段時，應開啟頭燈（近光燈）、霧燈及危險警告燈，減速慢行及加大行車安全距離，小心駕駛。

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