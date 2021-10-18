北市府推台北加碼Go紓困 挨轟讓大飯店受惠、小旅館歇業

晶華酒店。（資料照）

2021/10/18 19:58

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府推「台北加碼GO」，因應後疫情，由北市旅館業者補助民眾每人每房1000元，振興北市觀光。但台北市議員王浩、侯漢廷今天皆於議會質詢指，北市644家旅館中357家領取補助回饋給消費者，但多為大飯店、酒店，真正需協助的中小型業者未受惠。觀傳局長劉奕霆回應，大飯店優惠好所以領走補助，他允諾會改進並協助小業者。

王浩說，為降疫情對旅宿業者造成的衝擊，中央以地價稅及房屋稅額進行補貼，北市府推「台北加碼GO」補助吸引遊客到台北觀光，然而「台北加碼GO」，市府花費1億400萬元，但由於補助是遊客自行申請、選擇旅館，造成補助領取金額差異極大，多由大飯店領走，其中有20家飯店領取金額超過百萬，就佔補助經費超過3成。

若以領取金額排名，最多前5名依序為凱達大飯店489萬元、晶華酒店384萬元、台北寒舍喜來登大飯店298萬元、城市商旅昆明館209萬元、台北凱薩大飯店175萬元，皆為知名旅館。王浩說，獲得補助的業者，資本額1000萬元以上的有240家，比例近7成，其中資本額破1億元的業者有110家、佔30.8%，反觀資本額在百萬以下的業者總計只有24家，僅佔6.7%，可說是看得到補助卻拿不到。

王浩表示，遊客到訪台北多選擇入住大飯店，中小型業者無法與大飯店競爭，然而這些中小型業者，反而更需要政府的關注；但2020年以來北市已有40家旅館暫停營、另有35家旅館不敵疫情而歇業，其中甚至有營業近60年的老牌旅館熄燈。

他說，歇業旅館就有15家為資本額在1000萬元以下的中小型旅宿業，當中更僅有2家領到「台北加碼GO」補助，可見政策未幫助到真正需要政府輔導和補助的業者，讓小型旅館紛紛歇業。

觀傳局回應，「台北加碼GO」基於振興觀光、旅宿業及公平原則，鼓勵北市旅宿業均可參加本專案，希望透過補助，提供民眾消費誘因，並期望業者藉由補助活動，再依所營旅館本身之特色與客群規劃推出住房專案或活動，以達成提升整體業績及住房率。活動吸引北市357家旅館參加、其中158家為防疫旅館，並涵蓋各類型旅館。後續將持續協助中小型旅館加入住宿券補助活動。

凱薩大飯店。（資料照）

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