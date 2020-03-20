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北市民生社區驚見婦人輕生

北市松山區1公園驚見婦人輕生，警方封鎖現場採證（記者 邱俊福翻攝）

北市松山區1公園驚見婦人輕生，警方封鎖現場採證（記者 邱俊福翻攝）

2020-03-20 11:40:44

〔記者 邱俊福／台北報導〕北市松山區民生社區的三民公園，今天清晨7點多一名年約40歲婦人被發現公園內輕生，已氣絕多時，讓早上起運動的民眾嚇了一大跳，馬上向警方報案，警方勘查發現婦人留有遺書，疑似跟老公吵架後尋短，至於詳細死因仍待進一步調查。

轄區北市警松山分局三民派出所據報馬上封鎖現場，並由鑑識人員進行採證。

據悉，經勘查從婦人攜帶的包包內，發現死者留有遺書，而死者居住在新竹，老公在北市一家醫院就醫中，目前已通知她的家人到場，協助釐清死因。

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