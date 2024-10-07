美樂蒂、酷洛米同框台南 4.5萬人朝聖

民眾與高十二公尺米的美樂蒂、酷洛米氣球巨偶合影。 （台南市府提供）

2024/10/07 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕「二○二四可愛降臨：My Melody & Kuromi台南探險之旅」活動，十月四日開展以來，至昨天中午累計吸引逾四．五萬人參觀，旅館、民宿整體住房率幾近十成，首個週末安平更是人車擠爆；活動將展至十一月十七日，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往。

高十二公尺米的美樂蒂、酷洛米氣球巨偶，與他們的可愛夥伴彼安諾與巴庫，現身安平遊憩碼頭吸引眾人搶拍，活動另搭配大魚的祝福、四草隧道、奇美博物館、安平古堡、生命之樹等，五座台南知名觀光景點的主題拍照區，人潮滿滿。

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遊古蹟逛老街 在地美食更不能錯過

台南市長黃偉哲說，週末台南各種主題活動豐富，吸引許多遊客到訪，推薦粉絲到訪安平遊憩碼頭與美樂蒂、酷洛米合影之餘，也能安排順遊安平古堡等古蹟、走逛安平老街、搭運河遊船賞景，在地美食小吃及伴手禮更是不能錯過。

此次活動人潮眾多也反映在市區住宿率上，台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰表示，十月四日旅館住宿率約八成多、五日則超過九成；台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠則說，四日民宿住宿率約八成多，五日則有近十成滿房率。安平區長蕭泰華表示，活動首個週末安平車潮與人潮眾多，雖偶有塞車但還算順暢，建議民眾可搭乘大眾運輸工具前往活動會場。

交通路線部分，觀旅局建議，從台南火車站出發可搭乘大台南公車一九路、九九路在原住民文化會館站下車，從高鐵台南站出發可搭乘H三一延駛公車在原住民文化會館站下車；開車前往的民眾可將車輛停放在運河路停車場、安億路停車場。民眾可搭乘台灣好行九九安平台江線，暢遊台南各大景點，在安平古堡下車也可抵達活動會場。

每隔30分鐘燈光秀 是一大亮點

觀旅局長林國華表示，活動展至十一月十七日，期間每晚燈光秀是一大亮點。即起每晚六點起，每隔卅分鐘就有一次五分鐘燈光表演，結合可愛樂曲和絢麗燈光，讓整個安平遊憩碼頭充滿夢幻氛圍。週日到週四燈光秀將持續至晚間八點，週五及週六則延長至晚間九點。

My Melody & Kuromi台南探險之旅活動自開展以來，已累計吸引逾4.5萬人參觀。（台南市府提供）

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