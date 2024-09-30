遊虎頭埤 飼主帶毛孩搭太陽能船

飼主帶著毛小孩一起搭乘太陽能船。（記者劉婉君攝）

2024/09/30 05:30

體驗台灣第一座水庫風光 現場有市集、寵物健檢及認養活動

〔記者劉婉君／台南報導〕虎頭埤風景區連續第二年舉辦毛孩活動，昨天吸引超過百組民眾帶著毛小孩入園，體驗台灣第一座水庫及百大勝景的魅力。台南市動物防疫保護處長周志勳在會中宣布，將再新增三處寵物公園，目前已發包委託設計中。

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根據農業部動物保護資訊網去年度全國家犬貓數量調查結果，台南市家犬估計約十一萬三千隻，家貓將近九萬六千隻。「毛孩作伙探險趣」、「城市食力巡迴展—新化區」活動昨天登場，除了有台南在地民眾帶著家中毛小孩一起探索虎頭埤風景區，還有高雄的團體搭乘遊覽車前來共襄盛舉，也有不少民眾一次帶了二、三隻毛小孩一同參加，毛小孩興奮互動之際，飼主也彼此交流心得。

新增3處寵物公園 已發包設計

台南市打造寵物友善城市，周志勳表示，目前全市有安平、新營、永康、東區、南區等寵物公園，其中有四處為市長黃偉哲任內完成，今年還會斥資近千萬元，再增加三處，包括關廟、安南及北區，目前正在辦理發包委託設計中，依據基地面積大小進行適當的規劃，預計年底前動工。

虎頭埤有「台南的後花園」之稱，昨天的活動除了透過百年勝景集章的方式，帶民眾領略虎頭埤之美，也首次安排民眾帶著毛孩一起搭乘太陽能船，完成集章者可參加摸彩，獎品包括寵物推車等，現場還有市集、寵物健檢及認養活動等。

黃偉哲籲幫寵物絕育、植入晶片

黃偉哲也到場與民眾及毛小孩互動，他表示，虎頭埤風景區是很適合帶著毛孩一起出遊的寵物友善園區，周邊更有新化果菜市場、新化老街、山上花園水道博物館等景點，同時也提醒飼主記得幫寵物絕育、施打疫苗並植入晶片，保護自身及毛孩安全。

觀光旅遊局長林國華表示，為推廣台南美食，「臺南四百城市食力」的獨家移動式展場宣傳車，昨天也開進虎頭埤，讓民眾透過3D科技，感受台南美食的魅力。

逾百組民眾及毛小孩齊聚虎頭埤風景區，探索台灣第一座水庫的魅力。（記者劉婉君攝）

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