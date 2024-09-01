一週湧四萬人 夜遊台南古蹟把握今天

台南孔廟百年來首次夜間開放，柔和內斂的燈光呈現孔廟建築的夜間之美。 （台南市府提供）

2024/09/01 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕二○二四台灣文化創意博覽會廿三日登場，台南孔廟、安平古堡、赤嵌樓等三大古蹟區，搭配夜間光環境設計及光影投射，推出夜間導覽等夜間限定系列活動，一週累積湧入四萬人次，周邊商圈更創造超過卅萬旅客遊覽停留，讓民眾體驗夜光下台南的全新氛圍，遊客要把握今最後一天參觀。

三大古蹟區光影氛圍 提供不同府城體驗

南市文化局預估台灣文博會開展後至卅一日前往主展場「大台南會展中心」、周邊展區的藍晒圖文創園區、三二一巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區，加上「安平古堡、赤嵌樓、孔廟夜間開放展區」，觀展人數已逾卅五萬人次；今天閉幕日將再吸引一波人潮高峰。

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台南市文化局局長謝仕淵表示，為提供不同的府城體驗，安平古堡、赤嵌樓、台南孔廟特別設置夜間開放展區。其中赤嵌樓海神廟因逢第二期修復工程，為打破民眾對工程修復期間鐵皮鷹架圍繞的既定印象，將工地鷹架轉化為大型環景沉浸式劇場，透過投影呈現出赤嵌樓周邊四百年前的景象。

安平古堡也祭出期間限定「夜間版熱蘭遮市集」與熱蘭遮堡夜間導覽；台南孔廟也搭上文博會熱潮，推出百年來首次夜間開放，光環境設備的裝設改善，柔和內斂的燈光呈現孔廟建築的夜間之美，從大成殿、明倫堂到禮門、義路，揭開世人未曾見過的孔廟夜間神秘面紗。

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