台南做16歲 首場200學子轉大人

學生「躦轎底」接受觀音佛祖的庇佑，完成「轉大人」的成年儀式。（記者楊金城攝）

2024/06/02 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南做十六歲，首場成年禮昨天在白河關子嶺火山碧雲寺舉辦，二百位國中應屆畢業生健走一．五公里火泉步道、時光走廊、躦轎底，藉祈福與庇佑賜福儀式，象徵「轉大人」，留下難忘的成年禮。

大新營區十一所國中應屆畢業生參加成年禮，包括南市民政局局長姜淋煌、火山碧雲寺董事長陳清鏗、崁頂福安宮主委王春南到場祝福，台南市副市長趙卿惠頒發成年禮證書。

台南人做十六歲是農曆七夕的傳統習俗，首場做十六歲成年禮選在畢業季前，結合傳統和創意舉辦，慶祝學子長大成人，學生先從碧雲寺出發，健走後山火泉步道繞行枕頭山麓，再回到碧雲寺走過時光走廊「誕生之門」、「教育之門」、「成年之門」接受祝福，期許學生自我挑戰，勇敢邁進。

各校學生再向碧雲寺參拜祈福後，進行「躦轎底」接受觀音佛祖的庇佑，完成「轉大人」的成年儀式。

趙卿惠表示，藉成年禮期許每位學生都能充分融入社會，以正向態度面對挑戰，勇於突破人生瓶頸，成為社會優質公民。

新東國中學生林育瑞、白河國中學生盧建佑說，十六歲成年禮只有一次，與同學一起參與開心又興奮，不僅了解傳統習俗的意義，也領悟要學習承擔更多的責任及義務，為自己的未來做出更多的決定。

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