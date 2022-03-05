串連古宅古蹟 黃偉哲：打造生活博物館

廣安宮古蹟修復完成，台南市黃偉哲（左五）視察成果。（記者洪瑞琴攝）

2022/03/05 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「再現赤崁署光」專案獲文化部補助一．九億元，串連赤崁樓、陳世興百年古宅與廣安宮等古蹟，型塑文化歷史街區，市長黃偉哲昨天視察改造成果並探訪蜿蜒巷弄風情，期許打造府城生活博物館。

文化局表示，「再現赤崁署光」專案計畫（昔日清朝台灣縣署所在），目前除旅遊服務中心因遺構露出尚在施工外，其他包含陳世興古宅、廣安宮古蹟修復以及二處歷史街區整備，共一點九億元、十一項子計畫完成，所在基地範圍屬府城歷史核心地區。

多樣性策略 活化古蹟及歷史街區

黃偉哲說，「再現赤崁署光」透過多樣性策略活化古蹟及歷史街區空間，展現台南在台灣歷史文化保存及環境空間政策上走在最前端，更盼歷史巷弄改造後，居民對老街存在價值凝聚共識，赤崁文化園區街廓發揮一加一大於二的效果。

陳世興宅 現存歷史悠久民宅建築之一

市定古蹟「陳世興宅」隱身在府城巷弄，是台南現存歷史悠久的民宅建築之一。修復後，昨天首度公開，門前砛石長達五三○公分，全台罕見。

古寺萬福庵 文學家葉石濤常提場景

萬福庵歷史街區有陳世興宅外，還有古寺「萬福庵」，其「萬福庵照牆」為台南市古蹟，古樹、廟埕更是文學家葉石濤在〈魁儡巷與關三姑〉小說中屢屢提到的場景。

古蹟廣安宮泥塑、門神彩繪 一時之選

市定古蹟「廣安宮」傳統建築，所留木雕、泥塑、門神彩繪均屬一時之選，尤其陳玉峰繪製的門神彩繪，為廣安宮留下無價之寶，周邊「石精臼」市集小吃亦是老台南生活記憶。

新美（米）街歷史街區「斜角巷」及「米街」是老屋再利用結合文創盛行區，成為觀光熱點。

陳世興古宅位在萬福庵歷史街區巷內，修護後昨日首度大公開。（記者洪瑞琴攝）

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