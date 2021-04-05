為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    澳洲黦鷸到台南 台灣成全球資料亮點

    澳洲團隊繫放的綠足旗「AAD」黦鷸，日前在台南學甲濕地被鳥友李正峰尋獲。（李正峰提供）

    澳洲團隊繫放的綠足旗「AAD」黦鷸，日前在台南學甲濕地被鳥友李正峰尋獲。（李正峰提供）

    2021/04/05 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕日前引起台灣鳥友瘋狂協尋的「澳洲黦鷸」，在台南鳥友李正峰順利尋獲後，已於本月初離開台灣繼續北返，而台澳合作的保育鳥類和自然環境重要基礎資訊，世界各國可自由下載運用，台灣成為全球的資料新亮點。

    澳洲昆士蘭大學生物科學系教授理查．富勒博士（Dr. Richard Fuller）為該計畫的研究主持人，在李正峰尋獲該隻黦鷸後，在李的臉書留言表示振奮，也從澳洲布里斯本向台灣問候、致意。

    根據澳洲團隊最新公布的訊息，這隻繫有綠足旗「AAD」編號40963的黦鷸上個月在台灣短暫停留數日後，已於本月初繼續北返旅程，並抵達黃海旁的江蘇鹽城附近一處灘地。

    澳洲團隊成員、台灣特生中心助理研究員林大利表示，這隻黦鷸讓台澳合作更進一步，透過衛星追蹤和現場目擊回報，研究團隊將可以更瞭解候鳥在遷徙過程中啟程和休息的時間，以及休息時所需要的棲息環境條件等。這一次黦鷸在台灣休息充電，也表示台灣的濕地是牠們在旅途中重要的休息站。

    他說，台灣和澳洲團隊自2018年起針對遷徙候鳥一直有密切的合作，包括共享資料、發布報告和研究論文；尤其台灣鳥友不斷提供大量的鳥類觀察紀錄到全球公開資料庫，每年都名列全球前10名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺南市今日熱門
    台南某明星高中傳「四腳獸」還被偷拍PO網 校方：校規處理
    2021/03/29 09:36

    台南某明星高中傳「四腳獸」還被偷拍PO網 校方：校規處理

    偷拍明星高中廁所「4腳獸」警駁「吃案」：掌握3學生涉案
    2021/03/29 10:42

    偷拍明星高中廁所「4腳獸」警駁「吃案」：掌握3學生涉案

    南市議會涉詐助理費又1人 國民黨議員王家貞遭搜索
    2021/03/29 11:40

    南市議會涉詐助理費又1人 國民黨議員王家貞遭搜索

    湯德章故居未列文資 李永得：沒列歷建也可以是紀念建築
    2021/03/29 11:45

    湯德章故居未列文資 李永得：沒列歷建也可以是紀念建築 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播