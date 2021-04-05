澳洲黦鷸到台南 台灣成全球資料亮點

澳洲團隊繫放的綠足旗「AAD」黦鷸，日前在台南學甲濕地被鳥友李正峰尋獲。（李正峰提供）

2021/04/05 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕日前引起台灣鳥友瘋狂協尋的「澳洲黦鷸」，在台南鳥友李正峰順利尋獲後，已於本月初離開台灣繼續北返，而台澳合作的保育鳥類和自然環境重要基礎資訊，世界各國可自由下載運用，台灣成為全球的資料新亮點。

澳洲昆士蘭大學生物科學系教授理查．富勒博士（Dr. Richard Fuller）為該計畫的研究主持人，在李正峰尋獲該隻黦鷸後，在李的臉書留言表示振奮，也從澳洲布里斯本向台灣問候、致意。

根據澳洲團隊最新公布的訊息，這隻繫有綠足旗「AAD」編號40963的黦鷸上個月在台灣短暫停留數日後，已於本月初繼續北返旅程，並抵達黃海旁的江蘇鹽城附近一處灘地。

澳洲團隊成員、台灣特生中心助理研究員林大利表示，這隻黦鷸讓台澳合作更進一步，透過衛星追蹤和現場目擊回報，研究團隊將可以更瞭解候鳥在遷徙過程中啟程和休息的時間，以及休息時所需要的棲息環境條件等。這一次黦鷸在台灣休息充電，也表示台灣的濕地是牠們在旅途中重要的休息站。

他說，台灣和澳洲團隊自2018年起針對遷徙候鳥一直有密切的合作，包括共享資料、發布報告和研究論文；尤其台灣鳥友不斷提供大量的鳥類觀察紀錄到全球公開資料庫，每年都名列全球前10名。

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