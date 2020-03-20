台南》線上直播互動教學 崇明國中先演練

南市崇明國中演練因疫情停課時的線上直播教學情形。（記者劉婉君攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者劉婉君／台南報導〕北部昨天已有高中因疫情全校停課，教育局超前部署，月初即已規劃三種線上自主學習模式，讓國中小學生在「萬一」必須停課時，學習不會中斷，其中與三大教科書出版商合作的線上自主學習資源也已上線，昨天則在崇明國中演練線上直播教學，後續將把操作的示範影片、操作手冊均放在教育局的自主學習網上，供各校老師參考。

學生嘗鮮 有人怕會分心

透過線上直播教學上數學課，崇明國中學生黃志中說，老師上課內容還是聽得懂，第一次體驗覺得很棒。學生鄒采芯表示，和平時上課感覺不一樣，在教室上課時老師會直接看到每位學生，透過視訊則不一定會看到所有人，自己要更注意不要分心。

黃偉哲參與 與學生互動

市長黃偉哲與教育局長鄭新輝昨天到崇明國中了解線上直播教學的準備情形，數學老師蔡宗榮示範在圖書室運用通訊軟體，對坐在視聽教室的二年級學生進行遠距視訊線上直播教學，師生也可以透過視訊看到彼此及對話，黃偉哲也在線上與學生互動。

黃偉哲說，隨著疫情在全球快速擴散，台灣的疫情也日漸升溫，未來學校學生隨時都有可能因為停課、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理等，無法到校學習，因此市府及學校必須妥善做好幫助學生在家自學的準備，不能因為停課而中斷學生的學習。

崇明國中校長陳威介表示，校方已訂定學校停課期間課程與教學作業流程，提供教師在停課時仍可進行教與學的實施策略，還有教育局規劃的各領域線上自主學習平台資訊，並協助教師能運用不同通訊軟體進行同步或非同步的線上教學活動。

教局首頁有學習網 供各校使用

鄭新輝指出，目前三大出版社免費提供的線上學習資源，已經架設在教育局首頁的「線上自主學習網」，並由各校完成師生操作使用研習與指導；教師線上直播教學模式，輔導團也會進行第二階段的推廣研習，讓各校老師及學生只要透過網路上的操作影片及手冊，就能簡單學會運用。

購入萬餘平板、筆電 提供給學生

針對南市約有六千位學生家中沒有資訊設備和網路，教育局同時已盤點現有與即將採購的平板、筆記型電腦共一萬一三三○台，弱勢學生將由教育部統一補助４Ｇ無線網卡，其餘學生則有五大電信業者提供無線網路優惠方案。

透過線上直播教學上數學課，崇明國中學生初體驗。（記者劉婉君攝）

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