台南城市音樂節明登場 連3天封街開唱

台南城市音樂節

2019-11-07 05:30:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「二○一九台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」將於十一月八日帶來連續三天的音樂盛會，將在金華新路封街開唱，邀民眾一起來嗨！

金華新路將實施交管

南市觀光旅遊局表示，因應城市音樂節戶外演唱會活動，十一月八日上午九時起至十一日晚上十時止，中西區金華新路（康樂街至金華路）將實施交通管制且路邊停車位將暫不開放停車，請民眾依周邊交通指示牌提前改道中正路或尊王路。

茄子蛋等樂團輪番上陣

城市音樂節將於十一月九日至十日於康樂街與金華新路口打造免費戶外主舞台，當天封街開唱，包括人氣夯團茄子蛋、排灣族創作歌手徹摩、來自花蓮被封為怪物新人的嘻哈新星莫宰羊、台灣流行電子雙人組女孩與機器人、台南在地嘻哈團體榕幫及五組國外樂團輪番上陣。

十一月九日，卡通頻道的飛天小女警也將以全球首次搖滾樂手形象於城市音樂節登場。

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