府城迎媽祖特製54張神明卡牌掀收藏熱潮 廟方回應敲碗

祀典大天后宮近期將規劃推出收齊54神明卡牌加贈限量鎮南媽御守活動。（記者王姝琇攝）

2024/10/12 17:07

〔記者王姝琇／台南報導〕府城迎媽祖日前圓滿落幕，不過，祀典大天后宮特地設計製作、遶境沿途發送的54張神明卡牌，詢問度不減反增，許多信眾透過網路社群平台交換卡牌，秀出各自收集成果，意外掀起神明卡牌收藏熱潮。廟方決定回應敲碗，規劃新活動讓民眾能如願收齊卡牌。

府城迎媽祖睽違6年再度舉辦，上個月圓滿落幕，祀典大天后宮為所有參與宮廟設計介紹卡牌單張隨香發送，製作精美，極具收藏價值，掀起信眾搶收！但要收齊54張卡牌並不容易，初估隨香客數千人，但每間宮廟卡牌限量400張，且要走完2天將近30公里路程，還要巧妙安排時間，甚至與朋友結盟互換才有機會集滿，堪稱這次隨香客最硬的挑戰之一。

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擅長廟會攝影的信眾張鎧臣參加府城迎媽祖，終於收齊54張神明卡牌。他說，2天下來還是有缺，隨香首番開山王廟神轎沿途收集結束後，再到尾頂鎮南媽鑾轎現場排隊收集；後來聽說有些宮廟還有剩，趁颱風天無風雨，自己再去各廟跑1次，盡可能收集。有些廟則是透過朋友幫忙，之後再交換，終於在國慶日當天集滿全部54張。

張鎧臣分享說，卡牌內容簡介各宮廟，並有神尊照片，最難的是祀典大天后宮同時祭出鎮殿媽祖和鎮南媽2款，而台北大龍峒保安宮等宮廟採隨機發送；他說，也有遇到陌生的善心人，「因為看到我努力收集而直接把卡牌送給我」。

祀典大天后宮祭典組長蘇瑞煌說，回應各界敲碗，廟方正在規劃相關活動細節，期盼讓信眾能夠收齊這次的迎媽祖卡牌，也特別再製作限量的鎮南媽御守，送給集滿54張卡牌的民眾，活動詳情將在近期公布於官方臉書。

擅長廟會攝影的信眾張鎧臣參加府城迎媽祖，終於在近日收齊54張神明卡牌。（張鎧臣提供）

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