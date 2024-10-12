台南大林椰道53棵樹移不移？護樹團體和居民意見兩極

台南市南區大林椰道53棵樹恐難活命。（記者洪瑞琴攝）

2024/10/12 06:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大林路道路改善工程，護樹公民希望在兼顧居民生活、交通安全與尊重樹木生命原則下，現地53棵樹儘量保留，不要成了「大林噎道」；不過當地部份居民與里長擔心樹高枯葉掉落砸傷人，「潛在危險誰敢負責？」堅持全數移植，並且揚言不排除發起行動到市長室前抗爭到底。

市府表示，對於個人的發言不予回應。南市府工務局長陳世仁則表示，尊重護樹公民意見與愛樹情感，但是當地居民安全也要優先考量為原則，將會審慎評估，目前尚未做出決策。

陳世仁表示，若移植將會移至合適地點，同時補植原生種常綠喬木，不至於產生脅迫感。國土署補助2千多萬元，已來函計劃方案不用再送審，若後續衍生樹木移植經費則由市府自行負擔，至於53棵樹移植費用尚待評估。

大林路改善工程涉及現地52棵華盛頓椰子樹、1棵黑板樹去留問題。當地里長與居民要求全數移走，道路改善不僅公車停靠、汽機車停放而已，椰樹不適合當行道樹，若不移除難化解潛在危險，改善方案等於沒效果且浪費公帑，當地居民遭受生活威脅，非外地人能夠承擔。

不過，當地居民王先生說，住了20幾年，出出入入未曾憂心過枯葉掉落， 「不是講話大聲的就代表所有里民」，只是大家沈默不想多惹事。經常上班路過及到體育公園運動的陳先生說，樹木好好維護保留與人命安全並不衝突，「行道樹是台南市全民共享，一旦移植等於是移除，自此難脫『大林噎道』印記」！

也有專家建議，道路面積空間夠大，可以妥善運用做思考，縮減機慢車道，拓寬人行道，不一定要遷移到路樹。華盛頓椰樹枯葉基本上如裙擺垂掛乾掉，類似蒲葵，即使掉落通常垂落樹幹邊，不像大王椰樹葉可能瞬間飛落。若憂心樹高風險，趁這次道路改善移除，但不能將原罪歸究於樹，之前樹木未被適當維護才造成這樣局面。

一位修法師姐表示，樹有生命也有樹靈（指樹齡10年以上），「若53棵樹全砍，樹靈無所依附」，影響磁場人心浮燥與路口安全。她也感歎「市民共同見證成長的路樹，越來越少，心目中的古都邁向功利化和短視，越來越熱，欠缺原來的風貌」。

大林路南側無汽車格位，影響當地店家與民眾出入。（記者洪瑞琴攝）

大林路前端有40米寬度夠，專家建議可縮減機慢車道，拓寬人行道同時規劃停車格與公車停車彎，不一定要移植樹木。（記者洪瑞琴攝）

專家建議縮減機慢車道、拓寬人行道改善示意圖，綠色人行道、黃色停車格、藍色公車停靠區。（記者洪瑞琴翻攝）

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