台南海廢監測風雨無阻邁入第20年 志工：國外保特瓶愈來愈多

海廢志工發現，國外的保特瓶垃圾愈來越多，還有一整打完整的保特瓶垃圾。（晁瑞光提供）

2024/09/22 19:24

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大海廢社自2005年10月開始在台南海岸從事海廢監測，每月定期1天到海邊撿拾垃圾，今天進行9月份海廢監測活動，剛好滿19年，即將邁入第20年。海廢志工發現，撿了19年垃圾，海邊垃圾一樣不減，其中國外的保特瓶垃圾有愈來越多的趨勢，以中國、菲律賓的保特瓶最多。

台南社大海廢社發起人晁瑞光表示，今天下午撿到一半下起大雨，因只有7個人參加，都是海廢核心成員，大家索性還是繼續撿。今天海邊最多的垃圾是保特瓶，還有很多塑膠袋、飲料杯、吸管等一次性的塑膠垃圾，而且都是從海上漂來的。這些年來，國外的保特瓶垃圾愈來越多的趨勢，還發現有一打完整的保特瓶垃圾，研判是從船上丟下來的，這些國外的保特瓶垃圾，從先前的疫情期間開始出現，尤以中國和菲律賓的最多。

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晁瑞光表示，撿了這麼多年，目前台南漁業用的保麗龍等發泡塑膠氾濫問題，迄未解決。但很辛慰這些年來，倡議減塑有進步了一點，其中，台南市在縣市合併後成為全國第一個禁用保麗龍杯的城市，而且也有更多的團體加入倡議，環境部也開始推減塑，並鼓勵自帶飲料杯或重覆循環使用，減少一次性的塑膠垃圾。

台南社大海廢社志工執行海廢監測，風雨無阻。（晁瑞光提供）

台南社大海廢社長期從事海廢監測，今天剛好撿滿19年，即將邁入第20年。（晁瑞光提供）

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