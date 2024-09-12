粗心駕駛人留手機在前擋玻璃車內 高溫曝曬險燒毀車

一名粗心汽車駕駛人下車時把手機留在前擋風玻璃車內，陽光高溫曝曬引發手機自燃，險燒了車子。（圖：南市消防局提供）

2024/09/12 11:16

〔記者王俊忠／台南報導〕近日在台南市新市區發生1件汽車停放路邊，在中午高溫時，車子前擋風玻璃置物空間有手機起火燃燒狀況，燒損汽車。消防局119獲報派出消防人車到場，發現汽車左前擋風玻璃置物空間有火舌及濃煙竄出，且擋風玻璃已碎裂，消防員隨即出水滅火，火勢很快被撲滅，汽車部分燒損，未延燒且無人員傷亡。

消防局進行火災調查，發現是汽車使用人將手機放置在汽車前擋風玻璃的車內置物空間，在路邊停車後忘記帶走手機，因為中午豔陽高照，陽光經由前擋風玻璃照射聚光、高溫陽光照射在手機上，這高溫造成手機內的鋰電池異常（熱失控等）引起自燃起火，並延燒車內周圍可燃物引起汽車火災。

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對於汽車使用人有時疏忽會將手機、行動電源、鋰電池電器或打火機等遇陽光高溫曝曬可能引起自燃的產品放置於車內，消防局提醒汽車使用人下車前，記得將前述高風險產品帶下車，防止電池產品遭高溫曝曬引起火災。

南市消防局提供下列建議，請民眾在使用鋰電池產品時多加留心，降低鋰電池火災風險。

1、鋰電池模組或鋰電池電器等，應避免陽光直射或在高溫等環境。

2、閒置或損壞的鋰電池、鋰電池模組或鋰電池電器，建議收納放置於金屬容器或回收交由專業人員處理，勿隨意放置或任意堆疊，避免外殼損壞造成鋰電池內部反應。

3、選購具合格標章的鋰電池產品，避免使用來路不明或粗糙組裝的產品。

4、鋰電池模組勿自行改造，依原廠手冊使用、保養，降低火災風險。

5、鋰電池模組充、放電時，周圍勿放置可燃物，保持適當距離防火間隔，防鋰電池故障、失效，自燃發火造成延燒。

6、鋰電池模組充電完成時，應拔除插頭，避免安全裝置故障或失效時，發生「過充」情形引發火災。

7、鋰電池模組應避免摔碰或撞擊，尤其避免穿刺。

8、發現鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時，應避免使用並連絡原廠檢修，將異常鋰電池移置安全處所。

9、鋰電池相關產品發生火災，請撥打119報案，當火勢還小時可初期滅火，建議以｢水｣滅火（如室內消防栓、自來水管或容器裝水），持續對燃燒物澆水降溫，直到鋰電池完全反應完畢，火勢即撲滅。

一名粗心汽車駕駛人下車時把手機留在前擋風玻璃車內，陽光高溫曝曬引發手機自燃，險燒了車子。（圖：南市消防局提供）

一名粗心汽車駕駛人下車時把手機留在前擋風玻璃車內，陽光高溫曝曬引發手機自燃（見圖中物），險燒了車子。（圖：南市消防局提供）

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