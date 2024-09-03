南市健康路改善施工啟動半封90天 警：改道避塞車

台南市區連通東西向的健康路（大同路至中華西路段），今起半封馬路施工90天、改善道路設施，六分局警方建議用路人可改道行駛，避免尖峰時段塞車。（圖：警方提供）

2024/09/03 18:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市政府工務局為辦理「南市南區健康路1、2段（大同路至中華西路）路口及道路改善工程施工」，從今日起進行為期90個日曆天的路面刨鋪及挖掘施作、標線復原，施工期間將封閉該路段部分車道。

南市警六分局說明，因為健康路是市區貫穿東西向的重要交通動脈，雙向馬路各只有兩個車道，路幅不算寬大，為降低施工期間對交通流量的衝擊，將採以半半施工方式（即雙向各封1個車道施工），採分區分階段施工。請用路人行經健康路施工區域時，依既有指示牌面及施工單位架設導引牌面說明行駛車輛，或為避免塞車不便，可提早改道行駛，並遵守交管人員導引通行，以確保行車安全。

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六分局交通組長黃筱寧表示，市區健康路為南市重要交通動脈，東西向貫穿台南市區，是東區往來安平區的重要聯通道路，施工期間封閉該路段部分車道，實施交通管制範圍及周邊道路，勢必會造成上下班尖峰時段車速變緩慢狀況。

警方為此會加強施工查報，並透過警察廣播電臺及地方電臺隨時播報附近道路路況，以提醒駕駛人行經該管制路段時減速慢行，亦請車輛駕駛人遵從管制人員指揮與疏導，小心通過，以維交通安全及行車順暢。

台南市區連通東西向的健康路（大同路至中華西路段），今起半封馬路施工90天、改善道路設施，六分局警方建議用路人可改道行駛，避免尖峰時段塞車。（圖：警方提供）

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