中研院南院區數位圖檔室開放 350個以上資料庫供使用

中研院南院區數位圖檔室內有人文組各所出版的新書可供在館內閱讀。（記者劉婉君攝）

2024/09/02 18:44

〔記者劉婉君／台南報導〕中央研究院南部院區自4月中旬開始進駐後，人文及社會研究基地數位圖書檔案室資源已於近期到位，共有350個以上的資料庫可供使用，並有中研院人文組各研究所出版品，開放民眾在館內閱讀，另有空間可做為數位遊牧工作室使用。

中研院南院區位於台南市歸仁區沙崙智慧綠能科學城內，數位圖檔室人員張詠宸表示，民眾在南院區數位圖檔室內，除了單機版或有人數限制的數位資料庫，以及必須到館抄錄的實體資料之外，可使用涵蓋數理科學、生命科學與人文及社會科學3大學組超過350個資料庫，不用再跑到北部，中研院所採購的商用資料庫，幾乎有8成在南部院區都可以滿足 。

張詠宸指出，觀察目前使用數位圖檔室的人員，以文史專家學者或地方文史工作者最多，也有日本人來使用，也常會有老師或地方研究中心帶團參觀，反應相當不錯。

數位圖檔室內也有書架陳列中研院人文組各所出版的新書，不僅有學術性的，也有相當平易近人的出版品甚至繪本，都很適合一般民眾閱讀，但只能在館內借閱。

張詠宸表示，「數位遊牧」的生活、工作模式正夯，許多民眾會帶著筆記型電腦移動辦公，數位圖檔室內也設置有桌椅及網路，空間也可做為數位遊牧者的工作室使用，歡迎民眾走入中研院南院區數位圖檔室，開放時間為每週二及週四上午9時至12時，下午1時30分至5時；每週一及週三僅下午開放。

中研院南院區數位圖檔室有350個以上的數位資料庫。（記者劉婉君攝）

中研院南院區數位圖檔室內有人文組各所出版的新書可供在館內閱讀。（記者劉婉君攝）

中研院南院區數位圖檔室空間也可做為數位遊牧工作室。（記者劉婉君攝）

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