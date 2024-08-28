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「阿堂鹹粥」老闆長孫車禍身亡 家屬悲痛證實噩耗

阿堂鹹粥商標去年三度流標，張春堂還將商標無償轉移給兒子，被法院抓包，如今傳出長孫因車禍身亡。（資料照）

阿堂鹹粥商標去年三度流標，張春堂還將商標無償轉移給兒子，被法院抓包，如今傳出長孫因車禍身亡。（資料照）

2024/08/28 14:02

〔記者王捷／台南報導〕台南知名「阿堂鹹粥」傳出噩耗，家族中備受期待的長孫張姓男子因車禍身亡。27歲的張男23日在台南市區因車禍意外遭割頸，家屬今天悲痛證實。

根據警方調查，這件事故發生23日早上7點多，地點位於台南市中西區民權路與永福路口。當時侯姓男子駕駛計程車，沿民權路東向西行駛至路口左轉時，與對向直行的張姓男子所騎乘的機車發生碰撞。機車騎士張男被緊急送往成大醫院急救，但不幸不治身亡。相關單位已報請檢察官相驗，詳細的肇事原因尚待進一步調查釐清。

張男的弟弟24日在臉書上發文，才讓死者張男的身分也曝光，張男是台南知名小吃「阿堂鹹粥」老闆張春堂的長孫，今天家屬也證實身分，面對噩耗不願多說，警方指出目前已將計程車司機以過失致死移送。

「阿堂鹹粥」是目前台南歷史最悠久的鹹粥，創業約在1955年，最早由張春堂的叔叔張德存在已經拆除的小西門城附近的「小西腳」創業，比另一間老牌「阿憨鹹粥」的丈人「鄭極虱目魚」還早創業10年，張德存後來才交給張春堂，而他當時改以小海魚熬高湯，成為台南鹹粥的指標。

然而過去幾年，阿堂鹹粥因為漲價、商標問題引起話題，這次遇到長孫身亡，家屬情緒激動證實噩耗，但不願回應。

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