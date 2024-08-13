成大外車禍相驗遺體 死者女騎士夫：很難過 就讓警調查

對於妻子在成大外車禍中喪命，蔡女丈夫（坐者）難過地說，不願多談，就讓警方去調查。（記者王俊忠攝）

2024/08/13 16:06

〔記者王俊忠／台南報導〕成功大學1名54歲的林姓女職員，於昨天下午開車從校園衝出校區外連撞1輛休旅車與6輛機車，造成42歲蔡姓女機車騎士死亡；包括林女在內等4人受傷。檢警於今日近午相驗蔡女遺體，蔡女丈夫與其父親到場配合調查。面對媒體詢問，蔡女丈夫說已很難過了、不願多說。對林女疑癲癇發作導致發生車禍慘劇，他也淡淡地說，就交給警察去調查。

檢警相驗蔡女遺體發現其頭部受創傷極為嚴重，應是致命傷，研判是車禍外力衝撞造成的。

警方調查，車禍肇事的林女是成大圖書館女職員，12日下午5點許，她駕駛銀色日產休旅車飛速駛出成大校區，在大學路撞上由55歲黃姓男子駕駛的速霸陸休旅車，並波及路旁與騎樓6輛機車，造成騎機車的42歲蔡女當場死亡、黃男受傷、30歲官姓女騎士受傷、69歲王姓男騎士受傷，林女則是右腳骨折。

蔡女的公婆表示，當時媳婦應是下班後要去接孩子回家。此外，案發後也傳出闖大禍的林女自述是癲癇發作，造成車子失控發生車禍。

監理站：2020/9/4前持照正常

台南監理站說明，林女早期所有持駕照狀態是正常；癲癇患者只要出具醫師診斷證明最近2年以上未再發作，可以考駕照，但需每2年換照1次。

對於日產車駕駛林女的持照條件，台南監理站說明，林女於早期（2020/9/4前）考領普通小型車駕照、重型機車駕照時，體格檢查及體能測驗均符合道路交通安全規則第64條規定，駕籍狀態均為「正常」。

而針對癲癇患者考照資格，監理站表示，從2020年9月4日起，道路交通安全規則修正放寬癲癇患者申請考照規定，按同法第 52條-3規定，患有癲癇疾病符合第64條第1項第1款第6目之1但書規定者（檢具醫療院所醫師出具最近2年以上未發作的診斷證明書者），得申請機車或普通小型車駕駛執照考驗，其駕駛執照並自發照之日起每滿2年換發1次。

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