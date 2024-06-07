台南龍舟賽美食區翻譯出包 「Takayama loves jade」笑翻網友

台南龍舟賽美食攤位翻譯鬧笑話，「高山愛玉」，翻成「Takayama loves jade」。（穎艾達利提供）

2024/06/07 16:36

〔記者蔡文居／台南報導〕2024台南國際龍舟錦標賽熱鬧昨天開幕，活動會場設有近百攤特色美食、農產品及文創攤位，結果英文翻譯鬧笑話，各攤位英文亂翻一通，像「高山愛玉」，竟夾雜英日語翻成「Takayama loves jade」，讓網友笑翻，嘲諷「行銷廣告大成功」。

南市經發局表示，龍舟賽區美食攤位為了服務國際觀光客將攤位名稱加上英文翻譯，由於攤位名稱的特性，部分名稱應該使用音譯，部分名稱則需要對照正確英文名稱來使用，由於作業倉促，出現部分不恰當的英文翻譯，已經在第一時間改正，日後也將特別注意及審核，將雙語城市的推動做得更好。

台南市長黃偉哲表示，南市要求雙語國際化，這樣翻譯應是「廠商無心，官員無意」，廠商可能便宜行事直接從翻譯機或透過網路翻譯，已要求立即改善。

經發局長林榮川看了也嘆氣，他說，這是委外廠商自己翻譯的，已要求廠商改善。

南市議員Ingay Tali 穎艾達利表示，「Ibu高山愛玉」是攤主的布農語名字，把「高山愛玉」翻成「Takayama loves jade」，Takayama怎麼看都是日文漢字唸法，還有愛玉直翻成「loves jade」，上次台灣燈會時至少還會用「Aiyu jelly」或者用「Jelly fig」都好理解。今天再到現場，發現已改正過來。

另外，其他攤位翻譯，還有抽抽樂遊戲「洞洞樂」翻成「cave music」、柳橙先生直翻成「Orange Mr」，燒酒螺則翻成「Soju snails」......。

市議員穎艾達利在臉書分享相關翻譯，讓網友笑翻，「笑死！」「大拼盤翻譯法嗎？」「Takayama讓我笑翻了」。

抽抽樂遊戲「洞洞樂」翻成「Cave music」。（穎艾達利提供）

美食攤位燒酒螺翻成「Soju snails」。（穎艾達利提供）

柳橙先生直翻成「Orange Mr」。（穎艾達利提供）

龍舟賽區美食攤位出現部分不恰當的英文翻譯，南市經發局已派人改正過來。（南市府提供）

台南龍舟賽美食攤位翻譯鬧笑話，「高山愛玉」，翻成「Takayama loves jade」。（南市府提供）

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