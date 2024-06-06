力邀黃仁勳來台南投資 黃偉哲招手：台灣最棒夜市在這裡

爭取輝達來台南投資，台南市長黃偉哲貼出資源優勢與夜市資訊。（擷自黃偉哲臉書）

2024/06/06 00:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕爭取輝達執行長黃仁勳來台南投資，台南市長黃偉哲今（5）日發文貼圖強調，台南有最完善的AI產業基礎設施，綠電、算力、人力3大優勢接軌，還有各區夜市資訊，向這位愛逛夜市的「3兆男」 熱情推薦，台灣最棒的夜市也在這裡！

黃偉哲表示，台南擁有全國最豐沛的綠電，總設置容量大於4.2GW，佔全國20%以上，超過北台灣總和，滿足企業RE100要求。以沙崙智慧綠能科學城為例，尖峰時段的綠電滲透率超過50％，台南電力韌性全國第1。

算力方面，國研院國家高速網路與計算中心在南科打造聯網中心、雲端資料中心，介接海底電纜上陸，穩定南部的骨幹網路，並持續更新GPU。超級電腦台灣杉5號已在南科台南園區，由國網中心維運。

人力方面，南台灣最密集的晶片人才培育聚落就在台南，包括國研院的台灣半導體研究中心、成功大學智慧半導體及永續製造學院、陽明交大台南校區的AI學院與光電學院、南台科大半導體與光電工程系、崑山科大半導體工程研究室等。

黃偉哲也說，AI技術的垂直整合上，台南市是全球半導體先進製程規模最大的聚落，包括聯電持續擴充成熟製程產能，台南也是國內最大的EUV訓練基地，荷商ASML、東京威力科創、美商柯林研發、德商台灣創浦均在台南設點。

據了解，黃仁勳將在台灣加碼投資，今日晚間出席廣達與輝達主管的晚宴上表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北，至於總部地點則還沒決定。

黃偉哲貼文一出，網友力挺留言：「今天經濟部也說了，輝達要去離綠電比較近的地方，看起來就是台南最適合」、「市長厲害了夜市」、「台南加油！把輝達跟超微爭取設廠在台南」。

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