曾文、南化水庫單日累積雨量破百 台南3水庫進帳已逾千萬噸

受到鋒面影響，曾文水庫集水區截至2日晚上9時止，單日累積降雨量達到105.6毫米，水庫蓄水率提升至35.05%。（記者劉婉君攝）

2024/06/02 22:22

〔記者劉婉君／台南報導〕受到鋒面影響，中央氣象署今（2）日針對台南市等18個縣市發布大雨特報，台南市截至晚上9時止，有18個行政區單日累積降雨量達到100毫米以上，曾文水庫及南化水庫今天的累積降雨量也均破百，曾文、烏山頭、南化3大水庫的合計進帳已逾1500萬噸。

根據中央氣象署的觀測資料，截至今天晚上9時為止，台南市最大累積雨量為楠西區的186.0毫米，其次為大內區的180.5毫米、官田區170.5毫米。

至今晚9時止，曾文水庫集水區單日累積雨量為105.6毫米，烏山頭水庫也有82.6毫米，南化水庫更達到132.1毫米，為水庫帶來進帳。

依經濟部水利署南區水資源分署資料，曾文水庫有效蓄水量1億7689萬噸，已較昨天增加762萬噸，蓄水率從33.54%，提升至35.05%；烏山頭水庫有效蓄水量為5842噸，也較昨天增加164萬噸，2水庫合合計有效蓄水量為2億3531萬噸，蓄水率已從昨天的38.76%，突破4成，達到40.35%。

南化水庫有效蓄水量也較昨天增加577萬噸，來到4336萬噸，蓄水率從42.41%，成長至48.61%，接近5成。

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