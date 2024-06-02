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雨超大！台南單日累積雨量 楠西174.5毫米居冠

雨彈來襲，台南市今天最大累積雨量楠西區居冠，達174.5毫米。（台南市政府提供）

雨彈來襲，台南市今天最大累積雨量楠西區居冠，達174.5毫米。（台南市政府提供）

2024/06/02 21:24

〔記者王姝琇／台南報導〕今日受到梅雨鋒面影響，全台西半部有劇烈陣雨，台南市截至晚間8時，最大累積雨量前三名為楠西區174.5毫米、大內區171毫米、官田區164.5毫米，統計有19處行政區日雨量80毫米以上達大雨等級。

根據中央氣象署預報資料顯示，入夜之後鋒面持續減弱，市府提醒民眾，天氣未趨穩定出門時請攜帶雨具及注意行車安全，另雨後積水正是登革熱病媒蚊的孳生溫床，請隨手清除戶外積水容器，降低病媒蚊孳生及疾病傳播。

水利局表示，今天梅雨鋒面截至晚間8時降雨，最大累積雨量為楠西區174.5毫米、大內區171毫米、官田區164.5毫米，最大時雨量為後壁區58.5毫米、大內區52毫米、楠西區51.5毫米，最大10分鐘雨量為安南區23毫米、大內區20毫米、新營區19.5毫米，水利局共啟動抽水站計27座，累計抽水量達106萬噸，轄管滯洪池23座滯洪容量可達630萬噸，已全面啟動預先排空，發揮得宜有效減洪。進入汛期，市府團隊已累計辦理排水路清疏約276公里、清淤量5.1萬立方公尺，雨水下水道清疏約61公里、清淤量1.5萬立方公尺，確保整體排水順暢。

市府提醒，根據中央氣象署資料，晚間至入夜鋒面強度逐漸減弱，明（3）日小尺度局部大雨仍有機率發生，請市民朋友外出時留意天氣資訊，前往山區請留意土石流相關警訊，加入臺南市政府官方Line群組或利用「臺南水情即時通APP」獲取最新消息有利及早因應，另提醒雨後積水正是登革熱病媒蚊的孳生溫床，請隨手清除戶外積水容器，落實「巡、倒、清、刷」四大步驟，將有效降低病媒蚊孳生及疾病傳播，感謝市民朋友共同配合。

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