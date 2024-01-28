全國唯一！台南「扛茨」走溪流 體驗先民聚落生活記憶

這次活動的竹籠茨是由傳統工藝「竹籠茨」保存者李養負責修復。（圖由台南市政府提供）

2024/01/28 14:39

〔記者王姝琇／台南報導〕南市文資處與台灣歷史博物館（簡稱台史博）、溪南寮興安宮今天舉辦「扛茨走溪流—轉去咱的舊厝地」活動，市長黃偉哲與近百民眾合力扛起數公噸的竹籠茨，藉此讓民眾認識台江住民百年前對抗水患的歷史，體驗早期庄民互助扛茨遷村的過程。

黃偉哲表示，「扛茨（茅草屋）走溪流」讓大家體驗先民的生活精神，尤其是和大自然共同生活、保護自己的家與財產的精神，這項活動迄今已辦理4屆，希望藉此讓扛茨走溪流的傳統記憶可以代代傳承下去，讓民眾了解祖先走過的痕跡。

第1屆扛茨是2018年由台史博帶領溪南寮及地方庄頭發起，讓這段遷徙的回憶重新進入在地居民記憶，隨後2屆則由溪南寮以文化傳承的活動自辦。睽違2年多，今年再由市府發起第4屆「扛茨走溪流」，串聯台史博與在地興安宮，邀請近百人合力將竹籠茨從「溪南寮興安宮」扛到「水橋松王公」舊厝地，全程2公里，雖辛苦卻是珍貴的體驗與文化傳承。

文化局長謝仕淵現場介紹，「扛茨走溪流」是台江曾文溪流域聚落特殊的生命經驗。早年曾文溪經常氾濫成災，居民在「避水而居、順水而生」的生存條件下，發展出「竹籠茨」建築工法，材料為竹子及茅草，反映因地制宜的生活方式，展現人與大自然共生的智慧。

除了扛茨體驗，也安排在舊堤防上進行「尋找舊厝地」導覽，用地圖與史料對照現地，找出百年前位在曾文溪畔的家園，進而思考為何「新堤防已建，舊堤防卻不拆」的決定，突顯人在環境下與水共存的防災思維。

文資處表示，期望藉由此次活動，喚起大眾關注這段特殊的台南史，從曾文溪的河道改變、竹籠茨成為無形文化資產、居民「相放伴」遷徙，進一步反思環境變遷與當代人們的關係，也期許透過此項活動的溯源與傳承，使當地耆老口中的扛茨記憶，成為真正可被回溯與經驗的地方史。

台南市安南區「扛茨走溪流—轉去咱的舊厝地」活動今天在溪南寮興安宮前廣場登場。（圖由台南市政府提供）

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