轉動「臺南400」台南一中102年校慶騎單車環島

台南一中慶「臺南400」單車環島於今日清晨出發，不畏寒流低溫，揮堅毅精神。（南一中提供）

2024/01/24 10:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一中慶祝102年校慶，同時迎接今年「臺南400」騎單車環島，由校長廖財固及中華民國校友總會榮譽理事長吳榮彬領軍，親師生60人於今日（24日）出發。在寒流來襲的清晨，不畏冷風刺骨，發揮堅毅精神，預計以9天時間巡禮台灣，途中並拜訪成功大學、台灣大學、海洋大學等由南一中校友擔任校長的國立大學，加強校際合作交流。

適逢「臺南400」，校長廖財固表示，希望同學們透過雙腳踩踏自行車，用雙眼觀看美麗的寶島景色，讓身體騎乘的汗水滴落在成長的土地，與土地產生生命的連結，了解自己成長的土地。校內師生環島壯舉，不只共同慶祝台南一中102歲生日快樂，也替「臺南400」 暖壽，向下1個百年邁進。

出發前1天，車隊全員昨日先參訪成大學。成大校長沈孟儒校長，以及教務長沈聖智、學務長洪良宜、總務長吳建宏皆親自出席，貼心贈送暖暖包及運動飲料。廖財固也代表南一中回贈紀念車衣、頭巾、小錦旗，以及南一中校友畫家蘇振焜老師畫作杯盤組，祝福兩校情誼長長久久。

承辦活動的王泰焜組長說，單車環島活動行程連續9天，每天都要騎超過100公里，挑戰自己的體能，一定會有苦痛的產生，正是1種珍貴的奮鬥磨練，激發意志與鬥志，能忍耐苦痛，並更加珍惜得來不易的幸福，知福惜福，保護這成長的土地，守護美麗寶島台灣。

參加活動的成員除了學生外，還有老師、家長與校友。為了順利完成單車環島壯舉，廖財固與同學們在寒假期間仍努力練騎，不畏寒流低溫與強風，用雙腳與心靈拚貼出台灣美麗人文風景。

台南一中回贈紀念車衣、頭巾、小錦旗，以及蘇振焜畫作杯盤組。（南一中提供）

成功大學校長沈孟儒，也是南一中傑出校友，於環島車隊旗幟上簽名留念。（南一中提供）

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