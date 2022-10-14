神事神解決！ 府城小上帝廟「16允杯」討個道歉
〔記者王姝琇／台南報導〕直轄市定古蹟府城開基靈祐宮（又稱「小上帝廟」）近日遭嘉義梅山玉虛宮影射，曾欲施以貍貓換太子手法，將玉虛宮帝爺公的神像留下，最後遭識破。對此，靈佑宮管委會向主祀玄天上帝擲杯請示，連日共獲16允杯，並於今日發出嚴正聲明及律師函，強調歷史不容扭曲與影射杜撰，要求玉虛宮2週內公開澄清道歉！
玉虛宮日前於臉書官網指出，「很久以前…會前往府城交誼會香，某交誼宮廟有感神威，便雕刻一尊與（玉虛宮）開基祖尺寸相似的帝爺公，想藉此將開基祖留下扶持宮廟…識破混淆視聽的手法，並嚴正拒絕此方式！」貼文在網路廣泛流傳，被影射的靈祐宮更收到各方信徒傳來截圖詢問，遂決定採法律途徑維護名譽。
靈祐宮總幹事蔡孟原表示，早期玉虛宮會到府城靈祐宮交誼會香眾所皆知，廟內更掛有玉虛宮的贈匾，最後一次會香是32年前，如今卻在官網貼文影射靈祐宮欲巧取前來過爐的其他宮廟神像，充當靈祐宮神像，此舉對本宮已經造成名譽受損。
蔡孟原提及，不少老信徒覺得不應忽視此事件的嚴重性，認為歷史有其脈絡且淵遠流傳，不應遭扭曲散播，遂決議直接向玄天上帝擲杯詢問，「是否要處理」獲3允杯、「是否採法律途徑」3允杯、「上呈聲明稿確認內容」4允杯、「訴求於宮廟臉書公開澄清」1允杯、「訴求對方派員赴靈祐宮稟明致歉」5允杯，總計擲出16允杯！
玉虛宮今天凌晨則貼出聲明表示，該篇有爭議的文章為地方耆老的口述歷史，並未指明任何宮廟，目前已撤文並強調：「避免造成有心人刻意穿鑿附會，因此做此撤文的決定，此舉也絕非出於虧心…未來會持續扮演收集地方信仰史料的工作…在網路發文的部分會更小心謹慎，避免這類容易造成誤會的事件再度發生。」
靈祐宮委任律師江順雄認為，玉虛宮貼文中雖未指明前往府城哪一間宮廟進香，然依日治時期報導及晉詣匾，以及台南開基靈祐宮為眾所周知的宮廟，可推知其發文內容所指摘者係指開基靈祐宮，已造成名譽受損。至今雙方對於「公開澄清道歉」仍未達成共識。