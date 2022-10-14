神事神解決！ 府城小上帝廟「16允杯」討個道歉

梅山玉虛宮於民國53年曾贈匾靈祐宮。（記者王姝琇攝）

2022/10/14 13:55

〔記者王姝琇／台南報導〕直轄市定古蹟府城開基靈祐宮（又稱「小上帝廟」）近日遭嘉義梅山玉虛宮影射，曾欲施以貍貓換太子手法，將玉虛宮帝爺公的神像留下，最後遭識破。對此，靈佑宮管委會向主祀玄天上帝擲杯請示，連日共獲16允杯，並於今日發出嚴正聲明及律師函，強調歷史不容扭曲與影射杜撰，要求玉虛宮2週內公開澄清道歉！

玉虛宮日前於臉書官網指出，「很久以前…會前往府城交誼會香，某交誼宮廟有感神威，便雕刻一尊與（玉虛宮）開基祖尺寸相似的帝爺公，想藉此將開基祖留下扶持宮廟…識破混淆視聽的手法，並嚴正拒絕此方式！」貼文在網路廣泛流傳，被影射的靈祐宮更收到各方信徒傳來截圖詢問，遂決定採法律途徑維護名譽。

靈祐宮總幹事蔡孟原表示，早期玉虛宮會到府城靈祐宮交誼會香眾所皆知，廟內更掛有玉虛宮的贈匾，最後一次會香是32年前，如今卻在官網貼文影射靈祐宮欲巧取前來過爐的其他宮廟神像，充當靈祐宮神像，此舉對本宮已經造成名譽受損。

蔡孟原提及，不少老信徒覺得不應忽視此事件的嚴重性，認為歷史有其脈絡且淵遠流傳，不應遭扭曲散播，遂決議直接向玄天上帝擲杯詢問，「是否要處理」獲3允杯、「是否採法律途徑」3允杯、「上呈聲明稿確認內容」4允杯、「訴求於宮廟臉書公開澄清」1允杯、「訴求對方派員赴靈祐宮稟明致歉」5允杯，總計擲出16允杯！

玉虛宮今天凌晨則貼出聲明表示，該篇有爭議的文章為地方耆老的口述歷史，並未指明任何宮廟，目前已撤文並強調：「避免造成有心人刻意穿鑿附會，因此做此撤文的決定，此舉也絕非出於虧心…未來會持續扮演收集地方信仰史料的工作…在網路發文的部分會更小心謹慎，避免這類容易造成誤會的事件再度發生。」

靈祐宮委任律師江順雄認為，玉虛宮貼文中雖未指明前往府城哪一間宮廟進香，然依日治時期報導及晉詣匾，以及台南開基靈祐宮為眾所周知的宮廟，可推知其發文內容所指摘者係指開基靈祐宮，已造成名譽受損。至今雙方對於「公開澄清道歉」仍未達成共識。

府城開基靈祐宮主祀玄天上帝，為地方重要信仰中心。（記者王姝琇攝）

府城開基靈祐宮又稱「小上帝廟」，在鄭成功時期就已創建，歷史悠久，為直轄市定古蹟。（記者王姝琇攝）

梅山玉虛宮官網臉書貼文影射府城某宮廟欲以混淆視聽之手法將玉虛宮神像留下。（記者王姝琇翻攝）

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