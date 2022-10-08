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    國慶連假遊客旺 台南訂房已逾9成

    10公尺巨型米奇、米妮相偕出場，吸引親子家庭來拍照打卡。（記者洪瑞琴攝）

    10公尺巨型米奇、米妮相偕出場，吸引親子家庭來拍照打卡。（記者洪瑞琴攝）

    2022/10/08 22:56

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今（8）日是國慶連假首日，台南再度湧現旅遊人潮，據南市觀光旅遊局統計，昨晚住宿率逾8成，今、明兩日訂房率也近9成，許多大型飯店跟經典特色民宿已一房難求。

    南市觀旅局表示，國慶連假第1天，國華海安商圈、小西門商圈、赤崁園區、孔廟園區及南紡商圈湧入人潮，「米奇與好朋友CHILL遊台南」6日推出新亮點後，由10公尺巨型米奇、米妮本尊壓軸驚喜現身加入好朋友行列，亦吸引眾多親子家庭出遊來拍照打卡。

    虎頭埤風景區迷人山光水色，園區推出國慶日10月10日生日遊客免費入園，10月11日女生享有免費入園的優惠。台南山上水道博物館適逢百年館慶，柳營尖山埤渡假村尖山森友會秋季野餐季，左鎮化石園區夢幻時光活動，也是湧進假期遊客。人氣爆棚的「殭屍展」台南市美術館亞洲的地獄與幽魂展，即將進入尾聲（展至10月16日），還沒跟到的朋友，可把握連假安排參觀。

    南市觀旅局表示，國慶連假到台南旅遊消費，別忘了憑單筆消費滿100元發票，即可到「台南購物節」活動官網登錄抽獎，每月5日有好禮月月抽，破20億、50億、100億元還有「解鎖」加碼抽，總獎品市值超過300萬元。

    此外，「2022浪人祭 Vagabond Festival」國慶連假期間在觀夕平台旁大草皮熱力登場，今年以充滿台南意象的「消失的鱔魚意麵」為主題帶出懷念的家鄉味，由怕胖團、DPSP、無妄合作社、P!SCO、海豚刑警等近70組獨立樂團輪番上陣，用音樂夕陽美景來療癒身心。

    安平遊憩碼頭的「米奇與好朋友CHILL遊台南」，吸引國慶連假遊客來朝聖。（記者洪瑞琴攝）

    安平遊憩碼頭的「米奇與好朋友CHILL遊台南」，吸引國慶連假遊客來朝聖。（記者洪瑞琴攝）

    國慶連假開始，台南安平地區仍是遊客逛古蹟吃美食的重鎮。（記者洪瑞琴攝）

    國慶連假開始，台南安平地區仍是遊客逛古蹟吃美食的重鎮。（記者洪瑞琴攝）

    遊客利用國慶連假機會，到台南美術館參觀熱門的「亞洲的地獄與幽魂展」。（南市觀旅局提供）

    遊客利用國慶連假機會，到台南美術館參觀熱門的「亞洲的地獄與幽魂展」。（南市觀旅局提供）

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