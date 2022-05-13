網傳「從快篩陽性確診到太平間」影片 奇美醫駁斥非確診者

針對網路謠傳影片的指控，奇美醫學中心駁斥，強調內容不實。（取自網路）

2022/05/13 20:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕本月9日網路上傳一段「從快篩陽性確診到太平間」影片，控訴奇美醫學中心，引發各界熱議，院方今天聲明，情調內容並非屬實，且該死亡個案並非確診（COVID-19），呼籲民眾切勿轉傳假訊息，以免觸法。

針對該影片，警方也展開調查，市政府提到，依照傳染病防治法，亂傳謠言，最高可罰300萬元。

奇美醫學中心今天下午發出澄清文，指稱網路「從快篩陽性確診到太平間」的爭議影片是謠傳內容，院方依實揭露並遵個資法規定進行說明。

奇美醫學中心表示，本月9日接獲台南市政府衛生局查證，告知有媒體透過網路播放影片控訴「政府防疫及親人因確診新冠肺炎（COVID-19）於本院急診走廊等待兩個多小時因而死亡，且醫師拒開死亡證明書」，茲事體大，隨即深入釐清狀況。

奇美醫學中心指出，依影片中的病人死亡通知單登載時間5月4日15點47分查察，該個案由119救護車於當天15點16分送至急診，到院前已心跳停止，呈現OHCA狀態，醫療團隊立刻施行搶救，急救30分鐘後仍無效身亡。

期間陪同就醫友人聲稱不知病人資料後即不告而別，經警衛詢問119救護人員的報案者電話，輾轉通知其家屬到本院急診辦理個案身後事宜。

奇美醫學中心強調，該死亡個案並非確診COVID-19，搶救團隊的醫師也已在死亡通知單清楚註明；且因病人到院前已呈現OHCA狀態，也向家屬說明，個案死亡證明書需依法報請司法相驗後由法醫開立，故開立司法相驗通報單（院方主動會傳真臺南巿政府永康分局勤務指揮中心）及乙種診斷書（供家屬向轄區派出所申請司法相驗）。

奇美醫學中心說，影片控訴內容背離事實，嚴重打擊第一線醫療團隊人員士氣；該院所有同仁在嚴峻疫情中堅守崗位，齊心抗疫並奮力守護全民健康，此事件無中生有的指控，對辛苦付出打拼的防疫同仁實在不公。

院方呼籲民眾，接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

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