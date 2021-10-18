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    盧彥勳退役陪妻安居台南 今卻因交通事故進了警察局

    已宣布退役的網球好手盧彥勳16日在新北市全運會開幕式中點燃聖火。（資料照，記者林正堃攝）

    已宣布退役的網球好手盧彥勳16日在新北市全運會開幕式中點燃聖火。（資料照，記者林正堃攝）

    2021/10/18 19:51

    〔記者王俊忠／台南報導〕網球國手盧彥勳在東京奧運後退役、定居台南，18日陪妻子到中西區慶中街1家粽子店吃午餐，用餐後發現停在路邊的車子左後方疑遭擦撞，報警查辦。涉肇事的楊姓男子告訴警方當時沒發現、否認肇事逃逸。盧彥勳夫妻到警局做完筆錄後低調離去。

    盧彥勳曾在2010年溫布頓網球賽打敗男單第五種子安迪．洛迪克，挺進8強，成為台灣迄今唯一進入溫布頓8強的選手，寫下個人大滿貫單打最佳紀錄，生涯贏得29座ATP挑戰賽單打冠軍，是國內網球史上最多男單頭銜紀錄保持人。

    今年東奧，盧彥勳擔任進場舉旗手，在東奧後他宣布退役，結束20年的職業網壇征戰生涯。因為妻子是安南區人，他退役後選擇與妻子定居台南、孩子也在台南就學。

    盧彥勳於18日中午開車陪妻子到慶中街1家粽子店用餐，下午2時步出店外要開車時，發現車子左後方的保險桿遭到擦撞，他見到後方1輛車的車頭有凹損痕跡，懷疑遭該輛汽車撞到、決定報警處理。

    警方聯絡後方涉肇事車輛的70多歲楊姓車主到場，楊男起初否認擦撞到盧的車子，直到警方出示監視器畫面，楊男說是在「喬車」時不慎擦撞到盧車，自己沒有發現，就去吃飯，不是肇事逃逸，撞車是自己年紀大、一時不慎，願意立刻賠償及道歉。

    盧彥勳夫妻一身輕裝到警局報案，高大外型被員警一眼就認出，他接受警方詢問筆錄後不願多談，只稱車子被撞就報警辦出險，「人沒有事就好」，並說要接小孩放學了，夫妻兩人即低調離開警局。

    台灣網球好手盧彥勳（右者）與其妻子在南市警二分局做完詢問筆錄後低調離開。（圖：民眾提供）

    台灣網球好手盧彥勳（右者）與其妻子在南市警二分局做完詢問筆錄後低調離開。（圖：民眾提供）

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