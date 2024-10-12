中市雙節公車將退場 運量缺口受關注

台中市雙節公車將屆齡汰換，於2026年退場。（記者張軒哲攝）

2024/10/12 05:30

64輛將在2年後屆齡汰換 議員要求讓電動公車順利接軌

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市議會進行「雙節公車二○二六年退場高運量路廊缺口因應措施」專案報告，當年因應台灣大道BRT計畫的六十四輛雙節公車，將在二○二六年十月屆齡汰換，也就是剩下不到兩年的時間，市議員楊典忠表示，共六十四輛的雙節公車不能在台灣大道行駛；市長盧秀燕表示，電動公車涉及運量、路線專業與市府財務狀況等客觀考量，交通局都會評估。

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楊典忠說，市府說要以電動公車代替，加速台灣大道路廊公車路線全面電動化，他質疑台灣大道高運量路廊六十四輛雙節公車的缺口，以雙節公車載客數，一輛雙節公車抵兩輛一般公車人數，市府有辦法要求業者全面換成一二八輛電動公車行駛嗎？市府有考慮引進雙節電動公車嗎？

台灣大道雙節公車路線行駛路線，許多乘客是海線公車族搭乘，攸關海線沙鹿、梧棲、清水、龍井、大甲民眾的搭乘大眾運輸的權益，雙節公車在二○二六年屆齡，楊典忠說，剛好是在盧秀燕任期屆滿前夕，務必要讓電動公車順利接軌雙節公車，維持台灣大道運能與服務水準，否則將引起民怨。

交通局：協助業者爭取中央補助

台中市府交通局指出，台中市雙節公車將於二○二六年屆齡，將要求業者將雙節公車汰換為低排放、低噪音的電動公車，也積極協助業者爭取中央電動公車購車補助；另外，交通局近期將邀集三家使用雙節巴士的業者共同討論後續汰換問題，輔導業者投入電動公車，接軌屆齡雙節車，維持台灣大道路廊公車運能及服務水準，提供優質乘車品質與綠色運輸的永續服務。

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