台中市民廣場違規攤商大戶 管收前繳清30萬罰款

劉姓攤商（左）長期在市民廣場違規擺攤，2年期間共被開出73張罰單。 （行政執行署提供）

2024/09/03 05:30

2年被開單73張拖延不繳 建設局、行政執行署強制執行

〔記者蘇孟娟、陳建志／台中報導〕台中市民廣場有大片綠地是民眾假日休閒人氣景點，不少攤商違規佔地搶商機，其中有攤商二年來被取締開單七十三張、累積罰款達卅萬元拖延不繳，建設局向法務部行政執行署聲請強制執行，不排除聲請拘提及管收，違規大戶才在上月底繳清罰款，建設局指出，強力執法下，近來市民廣場已不見攤商違法擺攤，後續將持續稽查。

請繼續往下閱讀...

攤商常逕入草地或步道卡位

位於西區的市民廣場鄰人氣景點草悟道又有大片綠地，假日向來也是民眾及外地遊客人氣休憩景點，尤其每逢十月市府舉辦台中爵士音樂節，吸引爆滿人潮，但也屢見攤商違法前往擺攤販售氣球、泡泡機等玩具，因攤商逕入草地或周邊人行步道卡位，民眾屢反映不便，加上攤商販售商品多非標準檢驗局檢驗合格玩具，為確保民眾休閒品質及安全，建設局長期稽查開單。

今年3到8月 已開罰123萬元

建設局指出，部份攤商心存僥倖，勸導不聽更屢屢違規，依據「台中市公園及行道樹管理自治條例」可開罰一千二百元六千元的罰鍰，針對「累犯」每次稽查已開罰最高罰款六千元，光今年三到八月已開罰達一二三萬，其中有六名違規攤商屢罰屢犯，且長期欠繳罰款，有恃無恐公然挑戰公權力，其中違規大戶二年被開出七十三張罰單，累計罰款達卅萬元最多，卻拖延不繳，建設局基於維護民眾使用公園權益，鎖定欠款冠軍向行政執行署聲請強制執行。

行政執行署台中分署上月十九前往該攤商可能出現的地點執行，攤商假意配合卻趁機落跑，台中分署隔天最後通牒告知若仍拒繳，將向法院聲請拘提及管收，才讓該攤商在上月廿八日一次繳清卅萬元的罰款，並允諾不在該處違法擺攤。

另有5個違規累犯 列追繳對象

建設局指出，另有五個違規累犯也被開罰逾十萬元以上，已被列追繳罰款對象，經雷厲風行執法及催繳下，目前市民廣場近半月以來已未再見違規擺攤，未來將持續稽查，還民眾乾淨休閒空間。

市民廣場假日吸引大批民眾前往休閒。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法