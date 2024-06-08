結合日照中心 大安市民活動中心啟用

中市大安區市民活動中心啟用，將結合日照中心。（記者張軒哲攝）

2024/06/08 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安區屬濱海農漁村，人口高齡化，長輩活動空間與照護需求日益增加，但區內有五處活動中心逾五十年歷史，另九處活動中心逾四十年歷史，繼八年前塭寮活動中心完工後，台中市政府斥資五千餘萬元，打造大安區首座「市民活動中心」，將結合日照中心，而這座三層樓建築歷經十三年波折才落成，南庄里里民總算迎來新活動中心。

中市府民政局指出，以前台中縣時期，社區活動中心由社會局管轄，台中市區里民活動中心由民政局主管，縣市合併後決定整併由民政局管轄，這兩年新建的活動中心，統稱為市民活動中心，昨日大安區新落成的活動中心，是大安區首座市民活動中心。

市長盧秀燕昨日出席完工典禮指出，大安區各里活動中心多為逾四十年老舊建築，感謝地方民代、里長、社區發展協會的協助，歷經一年半興建，如今終於完工啟用。

大安區長許宏綺說，南庄里這處活動中心，二○一一年由當地里長建議興建，因土地為國有地，須有償撥用而未執行，二○一七年里長於區政座談會再次建議興建，隔年爭取編列土地取得費用，多次爭取經費後，二○二二年編列興建經費，同年十一月開工，今年六月主體建築及空調設備竣工啟用。

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