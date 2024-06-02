台中330校建置網站 無障礙標章掛零

台中市三三○校設有學校網站，都未申請取得「無障礙標章」。（記者蔡淑媛攝）

2024/06/02 05:30

北市6成、竹市9成獲標章 教局︰管理人力不足、無專業資訊人員協助

〔記者蔡淑媛／台中報導〕打造友善城市依法規定各級政府及其附屬機關（構）、學校建置網站應通過「無障礙標章」，讓身心障礙者能瀏覽讀取，台中市民進黨議員謝家宜指出，台中市國中小及高中職有三三○校設有學校網站，竟沒有任何一所學校網站申請及取得標章，大幅落後台北市六成、新竹市九成的取得比例，在學校人力、專業不足下，數位治理局應協助。市長盧秀燕則允諾，這是非常有建設性的題目，會跨局處來協助。

盧秀燕允諾跨局處協助

依身心障礙者權益保障法規定政府、學校所建置的網站，應通過第一優先等級（即檢測等級A）以上的無障礙檢測，包括具備替代文字、可導覽、輸入方式等，若網站未通過則代表身心障礙者瀏覽網站資訊內容，會有問題而無法讀取，目前台中市政府一、二級機關及區公所共一六八個機關所設網站均已取得無障礙標章。

謝家宜指出，台中市國小、國中、高中職有三三○校設有學校網站，竟然沒有任何一所學校網站申請及取得無障礙標章，相較於其他縣市，台北市二四○所學校中有一四八所取得無障礙標章，比例為六十一．六％；新竹五十所學校則有四十六所取得無障礙標章，比例九十二％，但台中至今仍是○％，認證比例大大落後。

教育局長蔣偉民解釋，取得無障礙標章有八大步驟等問題，學校網站為資訊組長，管理人力不足、無專業資訊人員協助，才未取得認證；謝家宜指出，學校因校務負擔大、又無專業技術人員協助等，加上老師平時要上課，學校也是市府團隊，要求數位治理局應該提供學校必要資源，盡快協助學校網站取得無障礙標章。

數位局︰按年度計畫編列執行

數位治理局長林谷龍則表示，中央有規定取得辦法，從二○一七年後新建置的網站，可能要大幅更改版，但會以議員要求為前提來協助教育局，目前市府機關能取得標章，網站套用的公版，目前學校還沒套用，將參考其他六都的狀況，供教育局、學校參考，按年度計畫來編列執行。

「無障礙標章」。（翻攝中市府官網）

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