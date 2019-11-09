台中轉運中心 增12線公車停靠

2019-11-09 05:30:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中轉運中心緊鄰台鐵台中車站及國光客運台中轉運站，目前僅三條公車路線停進轉運中心，交通局規劃新增十二條班次密集的公車路線進入，十一月底將有往台灣大道、崇德路、北屯路及往一中商圈、逢甲商圈的公車停靠，方便民眾轉乘台鐵與國光客運。

方便轉乘 30日起實施

交通局長葉昭甫指出，台中轉運中心位居台中市交通樞紐，周邊有近百條公車及公路客運路線行駛經過，但目前僅300、309及310路等三條公車路線停靠於轉運中心內，民眾轉乘公車與火車，仍需步行前往分散在民族路口、成功路口及台灣大道等公車站位候車，轉乘環境確實要改善。

十一月卅日起規劃300、309及310路整合停靠Ａ月台，可便利前往台灣大道的民眾候車；經崇德路往潭子、豐原的12、58、65、71及131路公車停靠Ｂ月台。

經北屯路往潭子、豐原，以及往東區、太平的50、55、73及75路公車停靠在Ｃ月台；往一中商圈、逢甲商圈的5、25及35路可在Ｄ月台乘車，各路線停靠不同月台是依據不同行車方向分流在不同月台搭乘，有助民眾搭乘識別，提升轉乘效率。

臨停接送區移回新民街

原先停靠Ｃ、Ｄ月台的計程車及汽機車臨停接送區，將恢復到原先規劃臨新民街側的計程車排班區及汽機車臨停接送區。

葉昭甫也說，台中轉運中心也將調整地面標線及月台候車設施工程，十一月廿七日起封閉Ｃ、Ｄ月台及台中轉運中心入口車道進行相關工程，未來也將持續滾動檢討相關管制措施，提升台中車站周邊大眾運輸環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法