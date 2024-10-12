曾到大馬詐騙「丟臉到國外」 他回鍋當車手頭求緩刑被打臉

車手頭王男上訴求情減刑並宣告緩刑，被法官打臉駁回。（資料照）

2024/10/12 17:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕王姓男子12年前遠赴馬來西亞詐欺機房，打電話向中國人行騙，丟臉丟到國外，法官輕判11月徒刑，他繳完罰金就沒事。王男去年12月又加入詐欺集團當「車手頭」，賠償被害人和解，一審仍判刑6月，他上訴二審說，自己已改過自新，10多年都沒犯罪，應減刑並宣告緩刑，被法官駁回上訴。

王姓男子2012年加入詐欺集團，遠赴馬來西亞詐欺機房向中國人行騙，被大馬警方逮捕，當年5月與151名台灣騙徒搭「空中監獄」遣返回台。雲林地方法院雖指責王男與共犯損害我國國際形象，國家還要花費鉅額公帑將他們押解回來，但馬國交付的罪證不多，僅依觸犯詐欺取財未遂罪共5罪，每罪輕判5月，可易科罰金，合併執行11月，繳納33萬元罰金就沒事。

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王男去年12月再度加入詐團當車手頭，監督周姓少年假冒投資公司經理，向被害人拿取30萬元，被埋伏員警抓到，王男賠償對方2萬元和解，台中地方法院一審依共同犯詐欺未遂罪判刑6月，必須入獄。

王男上訴說，年輕時雖曾誤蹈法網，但已改過自新，這10多年無犯罪紀錄，他從事防水工作，有專業能力，而且擔任車手頭沒獲得任何酬勞。他還打悲情牌說，家庭經濟狀況不佳，需扶養照顧患病的父母，他才會鋌而走險，希望法官減刑並宣告緩刑，不要讓他入獄。

高等法院台中分院認為，一審已經考量他的家境而減輕量刑，王男在檢警偵查時沒有坦承犯行，遲至一審才承認，沒有再減刑的餘地，更重要的是，他沒有記取12年前到馬國行騙、被遣返判刑的教訓，又再擔任「車手頭」詐財，不宜宣告緩刑，駁回上訴，可再上訴三審。

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