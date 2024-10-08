為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

中市捷運工程局明年成立 盧秀燕：未來30年是興建捷運高峰期

市長盧秀燕表示，台中市未來30年是捷運興建的高峰期（記者蘇金鳳攝）

市長盧秀燕表示，台中市未來30年是捷運興建的高峰期（記者蘇金鳳攝）

2024/10/08 13:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市多條捷運已進入可行性評估及綜規，台中市政府將成立捷運工程局，市長盧秀燕表示，過去因只一條捷運綠線，因此沒有必要成立捷運工程局，台中市未來有多條捷運，因此有必要成立捷運工程局，過去30年是雙北興建捷運的高峰期，未來30年則是台中市興建捷運的高峰；交通局長葉昭甫表示，預計明年成立。

台中市多條捷運已在規劃中，台中市政府已在規劃成立捷運工程局，市議員劉士州詢問進度，表示台中市的人口已達285萬，市民對捷運需求愈來愈強，除了藍線將動工，還有綠線延伸到大坑、機場捷運，市民等不及，捷運路網要加速，要多線齊發。

劉士州並表示，台北市、新北市、高雄都有捷運工程局，未來跟捷運公司如何分工？

市長盧秀燕表示，過去因只一條捷運綠線，因此沒有必要成立捷運工程局，台中市未來有多條捷運，因此有必要成立捷運工程局，過去30年是雙北興建捷運的高峰期，未來30年則是台中市興建捷運的高峰，捷運工程局會以專業為主。

交通局長葉昭甫表示，目前六都只有台中及台南沒有設捷運工程局，捷運工程局預計明年成立，交通局的權責為監理，捷工局是興建，完工後則由中捷公司負責的營運。

台中市捷運工程局預計明年成立（記者蘇金鳳攝）

台中市捷運工程局預計明年成立（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中捷虧損連連明年增資20億 盧秀燕︰今年虧損會再降低
2024/05/29 11:15

中捷虧損連連明年增資20億 盧秀燕︰今年虧損會再降低
盧秀燕施政報告 綠議員批「雙標燕」、海線工程延宕
2024/10/07 16:43

盧秀燕施政報告 綠議員批「雙標燕」、海線工程延宕
impression

00949受各方資金青睞 外資、散戶都愛買！
中捷藍線核定！盧秀燕感謝陳建仁、鄭文燦 盼捷運延伸彰投
2024/01/30 12:00

中捷藍線核定！盧秀燕感謝陳建仁、鄭文燦 盼捷運延伸彰投
中央允1個月內核定中捷藍線基本設計 台中捷工局明年掛牌
2024/10/01 18:09

中央允1個月內核定中捷藍線基本設計 台中捷工局明年掛牌
impression

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播