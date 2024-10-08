中市捷運工程局明年成立 盧秀燕：未來30年是興建捷運高峰期

市長盧秀燕表示，台中市未來30年是捷運興建的高峰期（記者蘇金鳳攝）

2024/10/08 13:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市多條捷運已進入可行性評估及綜規，台中市政府將成立捷運工程局，市長盧秀燕表示，過去因只一條捷運綠線，因此沒有必要成立捷運工程局，台中市未來有多條捷運，因此有必要成立捷運工程局，過去30年是雙北興建捷運的高峰期，未來30年則是台中市興建捷運的高峰；交通局長葉昭甫表示，預計明年成立。

台中市多條捷運已在規劃中，台中市政府已在規劃成立捷運工程局，市議員劉士州詢問進度，表示台中市的人口已達285萬，市民對捷運需求愈來愈強，除了藍線將動工，還有綠線延伸到大坑、機場捷運，市民等不及，捷運路網要加速，要多線齊發。

劉士州並表示，台北市、新北市、高雄都有捷運工程局，未來跟捷運公司如何分工？

市長盧秀燕表示，過去因只一條捷運綠線，因此沒有必要成立捷運工程局，台中市未來有多條捷運，因此有必要成立捷運工程局，過去30年是雙北興建捷運的高峰期，未來30年則是台中市興建捷運的高峰，捷運工程局會以專業為主。

交通局長葉昭甫表示，目前六都只有台中及台南沒有設捷運工程局，捷運工程局預計明年成立，交通局的權責為監理，捷工局是興建，完工後則由中捷公司負責的營運。

台中市捷運工程局預計明年成立（記者蘇金鳳攝）

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