「2萬還給您」 母痛心愛女也喪命巨業公車輪下 4大頁親筆信曝光

2021年間，台中巨業客運165路公車輾斃嘉陽女高中生。（記者張軒哲翻攝）

2024/09/24 21:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中巨業客運撞死東海女大生，3年前，嘉陽高一女學生張辰羽在校門口同樣遭巨業客運輾斃。張家人對同樣的情況再次發生感到憤怒與不捨，張父並拿出當初張母寫給市長盧秀燕的親筆信，張母在四大頁中寫出喪女之痛，並質疑台中市政府督導不周，放任巨業公車及司機職業道德喪失，市長卻只請人代送2萬元慰問金，張母泣訴「2萬元我還給您，請您把我的小孩還給我，好嗎？」

嘉陽高中女學生張辰羽於2021年4月30日清晨7時，走在斑馬線上準備進入校園，慘遭下坡的巨業公車輾斃，法院認定公車超速、闖紅燈，未禮讓走行人穿越道行人才肇事，判司機有期徒刑10月，緩刑3年，全案定讞。

車禍後，張母寫信給市長盧秀燕，傾訴喪女之痛，並怒批台中市政府在事後對家屬沒有一句道歉，市長盧秀燕僅派人代送2萬元慰問金，並請人交代一句「如果有問題，可以馬上和市政府聯絡」，張母質疑如果事故發生在市長周圍親友、女兒身上，市長解決方式是否也是一樣？更直言「2萬元我還給您，請您把我的小孩還給我，好嗎？」

面對喪女之痛，張母坦言心如刀割、無法呼吸，更怒批每天在台中市街頭，有無數位有著父母關愛的菁菁學子搭乘公車上下學，但台中市政府給予人民（學子）一個平平安安的行人路權嗎？

張母說，「事後學校、警察局、公路局做再多也只是亡羊補牢，如果市府或法律不改變，用嚴格的法規刑責來糾正及教育公車業者，誰也沒辦法保證沒有下一個受害者」。不料，3年後，台中市街頭竟又再度發生行人遭公車撞死悲劇。

張母寫給市長盧燕的親筆信。（張父提供）

張母寫給市長盧燕的親筆信。（張父提供）

張母寫給市長盧燕的親筆信。（張父提供）

張母寫給市長盧燕的親筆信。（張父提供）

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