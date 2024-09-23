東海女大生被公車撞死 網怒灌盧秀燕臉書：台中辦什麼賽車展演！

台中市長盧秀燕。（資料照）

2024/09/23 21:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市昨（22）日又發生行人過馬路被轉彎公車撞死憾事，正值花樣年華的東海女大生就此生命殞逝，悲劇一再發生，引爆民眾怒火，不少人湧台中市長盧秀燕臉書怒問「公車殺人」、「行人地獄」何時能改善，「行人死亡車禍要發生幾次才會正視」。

台中市2年前發生轉彎公車撞死正在過馬路的一家三口，釀母子兩死獨留外籍丈大的憾事，22日再傳兩名女大生過馬路，也遭轉彎公車撞及，造成1死1傷。

請繼續往下閱讀...

兩起悲劇引爆民眾怒火，盧秀燕臉書發文停在21日的921大地震滿25週年文，不少民眾湧該則發文下留言，有人怒指，「台中辦什麼賽車展演，去搭公車就能感受到」、「公車如不定時炸彈」、「台中的公車很危險你知道嗎」、「希望市長自己開車或騎機車看看，或是坐公車看看就知道是什麼了」。

更有人怒問，又有女學生被公車輾斃，「你真的生活在台中嗎」、「台中市是行人地獄」、「台中市交通什麼時候要改善？違停、巷弄路霸、公車殺人」。

還有人不滿要求「不要只會出席商演和博眼球版面，好好做事吧」、「市長要震怒嗎？好久沒看到妳震怒了」；「抱歉、震怒、慰問安慰，好個佛心市長管理行人地獄的城市， 無言」。

台中市議員黃守達也怒批，「如果我們的市長永遠只會在鏡頭前慰問作秀，卻從根本上忽視市民行的安全，悲劇只會一再重演」。

台中市交通局則指出，將對客運業者進行重罰，依照公路法、虧損補貼作業規定、以及免費公車契約，初步概算處分金額約120萬元，同時也督促業者協助不幸死傷的民眾，進行後續賠償事宜。

另外，交通局今（23）日也緊急召開市區公車行車安全檢討會議，要求所有業者召回所有駕駛員進行行車安全教育訓練，務必落實路口轉彎停看行，確認公車周遭沒有其他用路人才可於路口轉彎 。此次重大肇事案件亦將列入今年的公車評鑑成績，大幅影響該公司今年請領的補助金額。

台中又發生行人被公車撞死，民眾怒灌盧燕臉書。（圖：擷自盧秀燕臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法