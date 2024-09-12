中秋前久未連絡姪子來電要送水果 竟然是詐騙

警方獲報到場向吳婦說明詐騙集團的詐騙手法。（圖由民眾提供）

2024/09/12 09:30

〔記者歐素美／台中報導〕中秋節即將到來，台中市大甲區一名71歲吳姓婦人接獲久未見面的姪子來電，稱最近做進口水果批發生意，要先寄一箱水果禮盒給吳婦品嘗，滿意的話再幫忙推銷給左鄰右舍，吳婦深感窩心，不料，隔天就接到姪子稱手頭緊要借10萬元週轉，向警方求證，才知自己差點兒被「猜猜我是誰」的詐騙手法給騙了。

吳婦因突然接獲姪子電話，姪子還表示要送水果人讓她品嘗，令吳婦備感溫馨，沒想到這個姪子現在變得這麼懂事了，互相加LINE方便日後聯繫，不料，隔天姪子就打電話，短暫寒暄後突然話鋒一轉，稱他最近因為財務調度上出了一些問題，希望跟姑姑借10萬元周轉。

請繼續往下閱讀...

吳婦聽聞後，先是一愣，心想怎麼姪子是來借錢的，當下又不知該如何拒絕，就問對方銀行帳號準備匯款，不料，姪子竟對匯款帳號支吾其詞，吳婦心覺有異，懷疑自己不是遇到詐騙集團了，於是果斷掛斷電話，並立即向警方報案查證。

日南派出所警員蔡孟珂、陳志良獲報後到場，聽完吳婦描述後，向吳婦說明這是常見的「猜猜我是誰」詐騙手法，詐騙集團常利用受害人對親友的感情關係，藉機誘騙對方匯款，所幸婦人及時警覺又遇到疑似菜鳥的詐騙集團話務人員才免於受騙。

吳婦表示，之前也曾遇過「假冒銀行行員表示帳戶須匯款解鎖」及「兒子遭綁架要求贖款」等詐騙手法都被他識破，化險為夷，這一次卻險些遭詐，感嘆詐騙手法層出不窮，非常感謝警方及時協助識破詐騙手法，才得以保住自己的養老金。

大甲警分局長謝建國表示，中秋佳節將屆，詐騙集團常利用寄送禮盒等以典型「養、套、殺」詐騙手法來博取信任而進一步詐騙。呼籲民眾務必謹慎再三求證，同時也要注意可疑的親友來電借款，謹記「一聽二掛三查證」原則，確認對方真偽，並撥打165反詐騙諮詢電話，避免成為詐騙的受害者，警方將持續加強反詐騙宣導及各項作為，以保護市民免於詐騙威脅。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法