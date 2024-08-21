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    嚇人！台中「白色人形」棄置公墓附近 環保局追查偷倒元凶

    當地民眾表示，晚上經過一定會嚇到。（李志洋提供）

    當地民眾表示，晚上經過一定會嚇到。（李志洋提供）

    2024/08/21 19:09

    〔記者黃旭磊／台中報導〕本週剛過中元普度，南屯及烏日居民傍晚散步經過烏日區第九公墓附近，驚見5-6具遭「支解」的人形模特兒棄置路旁雜草，由於天色漸黑，南屯區春社里里長李志洋也被嚇到，直呼旁邊就有公墓晚上會嚇到，「偷倒垃圾實在沒公德心」，而環保局派員清除假人，調閱學田里沿線監視畫面揪出亂倒垃圾元凶。

    「這個晚上經過一定會嚇到」，李志洋告訴本報，20日傍晚里民散步經過知名溫泉飯店附近，發現遭「支解」白色人形就堆在成功西路草叢旁，嚇到趕緊逃離打電話通報，他趕往現場發現距離飯店停車場走路不到1分鐘，推測遭不肖民眾偷倒。

    由於「白色人形」模特兒疑為棄置方便，遭斷手、斷腳「支解」模樣淒慘，春社里及烏日區學田里居民紛表示「太恐怖了吧，晚上看到會出車禍」、「又是白色好像一堆白骨，農曆7月欸」。

    環保局烏日及南屯清潔隊上午緊急派員載走假人，由於棄置當時可能沒有目擊者，將向烏日警分局及飯店業者調閱監視畫面，揪出偷倒垃圾元凶，依廢棄物清理法處以新臺幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

    李志洋說，農曆七月份看到「支解人形」真會害怕與驚嚇，呼籲民眾請不要亂丟棄癈棄物品 ，如需丟大型廢棄物處理請聯絡環保單位，共同維護社區生態環境。

    遭「支解」人形模特兒棄置成功西路草叢。（李志洋提供）

    遭「支解」人形模特兒棄置成功西路草叢。（李志洋提供）

    棄置處位於烏日區第九公墓附近。（李志洋提供）

    棄置處位於烏日區第九公墓附近。（李志洋提供）

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