偏鄉居民期待十多年 中市大安區首座市民活動中心啟用

中市大安區市民活動中心是三層樓白色建築。（記者張軒哲攝）

2024/06/07 13:48

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安區屬濱海農漁村，人口高齡化，長輩活動空間與照護需求日益增加，台中市政府斥資5116萬元，全新打造大安區首座三層樓市民活動中心，今天完工啟用。除1樓作為長者上課與休憩場域，2、3樓更結合日照中心提供長照服務。

大安區市民活動中心為3層樓建物，總樓地板面積約258坪，1樓規劃為市民活動中心，作為里民課程學習、活動休憩、地方會議及文化交流、避難收容及辦理社區關懷據點的重要處所；2、3樓則為社區式長照機構，補足偏鄉照護資源。

市長盧秀燕今（7）日出席完工典禮指出，台中縣市合併以來，前市長胡志強任內興建15座活動中心、前市長林佳龍任內興建14座，都已較其他縣市多，而她任內加上大安區市民活動中心，共新建33座；統計目前台中市活動中心等集會場所總數量491座，已達六都最多。

民政局長吳世瑋表示，為避免活動中心建築體造成周遭環境壓迫感，建築物外觀融合在地景觀，採帷幕玻璃及白色牆面搭配金屬呈現；此外，更設置多項無障礙設施，全面照顧有需求的民眾。

大安區長許宏綺說，市府重視市民生活品質，在大安區打造中庄里頂庄公園、永安里五甲公園、東安里東安休閒公園、防沙堤北邊社區公園、龜殼生態公園等5座美樂地公園，也推動大安區第10公墓轉型綠美化，提升居民休閒遊憩空間，並改善大安濱海樂園遊憩設施，逐步帶動地方發展。

中市大安區首座市民活動中心啟用。（記者張軒哲攝）

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