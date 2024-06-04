中市和平南勢部落組成黑熊巡守隊 3個月即拍到台灣黑熊蹤影

林業及自然保育署台中分署長張弘毅（左二）前往南勢部落頒發棲地監測獎勵金。（圖由林業自然保育署提供）

2024/06/04 12:51

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區南勢部落去年底成立PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ（台中市人人守護山林協會），是台中地區第一個以泰雅族語命名的狩獵自主管理組織，今年2月並組成黑熊巡守隊，剛滿3個月，族人即透過自行架設的紅外線自動相機拍攝到黑熊活動影像。林業及自然保育署台中分署今天（4日）特別到部落頒發棲地監測獎勵金，感謝部落對南勢周邊黑熊與石虎共同生活棲地的用心守護。

台中分署表示，經委託野聲環境生態有限公司團隊長期監測結果發現，南勢部落周邊有黑熊活動痕跡，2021年透過紅外線自動相機也記錄到石虎，是全台少數黑熊與石虎共同生活棲地。

在部落的協力守護下，近日又拍攝黑熊漫步林間的影像，泰雅族人不但對成立巡守隊後即遇上黑熊現蹤，台中分署也藉由頒發5萬元棲地監測獎勵金，感謝族人為守護黑熊的付出。

台中分署指出，PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ協會長期與台中分署合作，共同執行埃及聖䴉等外來入侵種移除任務，也協助測試改良式獵具，號召族人成立黑熊巡守隊積極參與各項保育工作。

PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ協會理事長管賢榮表示，協會運用族人傳統知識，於巡守路線上自行規劃紅外線自動相機架設點位，之前就曾拍攝到野山羊、食蟹獴、白鼻心、台灣獼猴等動物，這次相機僅架設3個月即拍到台灣黑熊，感到十分驚喜，也對協會的族人夥伴共同協力守護黑熊棲地感到驕傲。

PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ協會除了守護黑熊，也在部落內大力推廣使用改良式獵具，每月定期巡守部落周邊黑熊潛在棲地，通報並移除不明陷阱。

台中分署表示，部落族人是台中分署協力推動友善黑熊的重要夥伴，感謝南勢部落族人為黑熊保育的熱心付出，也希望更多的山村居民加入友善黑熊行列，人人一起守護山林。

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