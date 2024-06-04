台中國1接台74線大雅交流道已通車 端午首度因應連假交通

端午節將至，台中市交通局提出紓解車流案。（市府提供）

2024/06/04 12:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕下週就是端午節3天連假，台中市國道1號增設銜接台74線大雅系統交流道剛通車，將面臨啟用後的第一個連續假期，請民眾可改行駛此一新動線，將發揮紓解國1大雅、台中及南屯3處交流道及其聯絡道的路網效益。

交通局表示，下週就是端午節，連假期間預期將湧現車潮，國1豐原至大雅路段易塞車，建議用路人改走國道1號增設銜接台74線大雅系統交流道及台74接國4避開易壅塞路段。

交通局長葉昭甫表示，國道1號增設銜接台74線大雅系統交流道5月13日通車後，觀察近3周來車流情況顯示，尖峰時段國1往台74線潭子方向（豐原交流道至崇德出口匝道）預期可節省26分鐘，國1往台74線西屯方向（豐原交流道至西屯出口匝道）大約省下20分鐘，民眾可在多利用大雅系統交流道進出國1及台74，避開在平面道路等待紅燈的時間，減少環中路、中清路塞車問題。

葉昭甫指出，從以往連假期間的台中市高快速公路交通車流分析，國1豐原至大雅路段較易出現塞車，建議民眾改走台74接國4避開易壅塞路段；另外，高速公路局在端午節連假期間，每日將彈性增加開放國1南向（大雅至台中路段）及國1北向（大雅至豐原路段）路肩行駛時段，市府與高速公路局將視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整交通號誌時制。

交通局建議，交通部公路局推出「113年端午連假客運優惠措施」，提供民眾89條國道客運平日優惠或85折票價，6月7日至10日實施搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘台中市公車，可享有一次基本里程8公里免費優惠；台中市民仍持續享雙十公車優惠，搭公車前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資。

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